Шампионът в женския хандбал Бяла се раздели с украинките

Украинките Лера Арушанян, Аля Гончаренко и Янина Третина напуснаха състава на хандбалния шампион на България при жените Бяла и няма да се състезават за отбора през предстоящия сезон, съобщиха от клуба.

"Новото е, че тази година ще бъдем без украинските състезателки, които се прибраха в Украйна. Ръководството благодари на Лера Арушанян, Аля Гончаренко и Янина Третина за постигнато с отбора в първенството и евротурнирите", написаха от ръководството на тима във "Фейсбук".

Петкратните шампионки на България се събраха снощи за началото на подготовката за предстоящия сезон, като още от първия ден треньорката Виктория Жосан можеше да разчита на всички налични състезателки с изключение на Кристина Касабова, която ще се включи днес в заниманията. Новопривлечените хандбалистки са пивотът Гергана Ефтимова от вицешампиона Етър 64 и дясното крило Габриела Георгиева, която за последно е играла в сръбското първенство.

Началото на новата кампания е след малко повече от месец с участието в турнира EHF European Cup Woman 2026/2027. След отличното представяне миналата есен, когато стигнаха до третия кръг на Евронадпреварата, тимът на Бяла беше сред поставените при жребия, а съперник на старта ще бъде израелският Холон. Заради конфликта в Близкия изток европейската централа (ЕХФ) не разрешава да се играят международни срещи в Израел. Така двата мача ще се състоят в ОЗК Арена Бяла на 3 и 4 октомври.

От Бяла считат, че Холон е преодолим съперник, въпреки че в състава играят три класни чужденки - бразилка, белорускиня и нигерийка.

Постигната е договорка с Етър 64 за първите мачове с израелките да бъдат преотстъпена младата и перспективна Мартина Тодорова, дъщеря на една от лидерките в състава на шампионките Соня Богданова. С отбора ще се готвят и момичета от школата, като тези, които покажат старание, ще бъдат включени за срещите от новия състезателен сезон.

В подготовката за двубоите с израелките българските шампионки са договорили две контролни срещи на 5 и 6 септември в Румъния срещу местния Миовени, който се състезава в Дивизия А. Търси се съперник за още една международна проверка срещу отбор от региона, но уреждането й е трудно, защото първенствата в Румъния и Сърбия започват в началото на септември.

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