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Дания изненада Нидерландия за първа победа на ЕвроВолей 2026

  • 13 сеп 2026 | 17:47
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Дания изненада Нидерландия за първа победа на ЕвроВолей 2026

Националният отбор на Дания записа малко изненадваща първа победа на ЕвроВолей 2026 за мъже. Възпитаниците на Кристиан Кнудсен надиграха категорично Нидерландия с 3:0 (25:17, 25:20, 25:20) във втория си двубой от Група С на шампионата, игран пред над 6000 зрители в зала "Нокиа Арена" в Тампере (Финландия).

Така Дания е с 1 победа, 1 загуба и 3 точки до момента във временното класиране, а Нидерландия продължава да е без победа и без спечелена точка.

Улрик Бо Даал отново бе над всички за Дания с 18 точки (2 аса и 55% ефективност в атака - +9), а Оскар Мадсен и Тобиас Шяер приключиха с 12 и 11 точки за успеха.

За "лалетата" Силвестър Майс (1 блок, 2 аса и 32% ефективност в атака - +6) и Том Куупс (1 ас, 45% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +4) завършиха с по 10 точки.

Снимки: CEV.EU

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