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Германия напред на ЕвроВолей 2026 след драма срещу Румъния

  • 13 сеп 2026 | 17:31
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Германия напред на ЕвроВолей 2026 след драма срещу Румъния

Мъжкият национален отбор на Германия на практика се класира за следващата фаза на ЕвроВолей 2026, след като записа трета поредна победа. Бундестимът надделя изключително драматично над домакините от Румъния с 3:2 (25:22, 25:23, 22:25, 15:25, 15:13) в третия си мач от Група D на турнира, игран пред над 4300 зрители в зала "БиТи Арена" в Клуж-Напока.

По този начин Германия е начело във временното класиране в групата с 3 победи от 3 мача и 8 точки, с което си гарантира продължаване към 1/8-финалите на шампионата. Румъния пък е с 1 победа, 2 загуби и 4 точки в подреждането.

Днес (13 септември) и двата тима почиват, а следващите им срещи в групата са утре (14 септември). Първо от 17,00 часа българско време германците ще играят с Швейцария, а след това от 20,00 часа Румъния ще спори с Турция.

Най-полезен за Германия бе Ерик Рьорс със страхотните 23 точки (1 ас и 55% ефективност в атака - +14), а Тобиас Бранд се отчете с още 15 точки за победата.

За домакините от Румъния Даниел Кицигой заби 21 точки (3 блока, 3 аса, 47% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +15), а Александру Раца приключи с 15 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: CEV.EU

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