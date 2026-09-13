Чехия измъкна драматична победа над Швеция на ЕвроВолей 2026

Волейболистите от националния отбор на Чехия постигнаха много драматична втора поредна победа на ЕвроВолей 2026 за мъже. Играчите на Иржи Новак надделяха изключително трудно над Швеция с 3:2 (25:22, 25:23, 23:25, 17:25, 15:13) във втория си двубой от Група А на турнира, игран пред едва 800 зрители в зала "Пала Панини" в Модена.

Втори съдия на мача беше българинът Атанас Върбанов.

Чехия е с 2 победи от 2 мача и 5 точки във временното класиране в групата. Швеция пък е с втора поредна загуб, но вече има една спечелена точка.

Днес (13 септември) шведите ще излязат срещу Словения. Следващата среща в групата за Чехия е със Словакия утре (14 септември) от 17,00 часа българско време.

Най-резултатен за Чехия бе Лукаш Вашина с 19 точки (40% ефективност в атака - +9). Марек Шотола и Антонин Климеш добавиха по 14 точки за победата.

За "тре кронур" Аксел Енлунд реализира 23 точки (3 блока, 43% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +15), а Якоб Линк завърши с 18 точки (2 аса, 48% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +14), но и това не помогна за успеха.

Снимки: CEV.EU

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