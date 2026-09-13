Франция с лесна победа срещу Турция на Европейското

Олимпийският шампион Франция постигна лесна втора победа на ЕвроВолей 2026. Воденият от Андреа Джани тим се наложи категорично над Турция с 3:0 (25:19, 25:20, 25:19) във втората си среща от Група D на шампионата, играна пред около 1350 зрители в зала "БиТи Арена" в Клуж-Напока (Румъния).

"Петлите" са с 2 победи от 2 мача и 6 точки във временното класиране в групата, докато Турция е все още без успех и без спечелена точка до момента.

Днес (13 септември) първо турците ще играят срещу Швейцария, а след това Франция ще излезе срещу Латвия.

Над всички за Франция отново бе Тео Фор с 16 точки (60% ефективност в атака - +13) за победата.

За Турция Адис Лагумджия също реализира 16 точки (1 блок, 1 ас и 44% ефективност в атака - +10).

Снимки: CEV.EU

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google