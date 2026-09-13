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Италия с чиста втора победа на ЕвроВолей 2026

  • 13 сеп 2026 | 16:24
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Италия с чиста втора победа на ЕвроВолей 2026

Световният шампион Италия записа чиста втора поредна победа на ЕвроВолей 2026 за мъже. Момчетата на Фердинандо Де Джорджи надиграха Гърция с 3:0 (25:23, 25:23, 25:16) във втория си мач от Група А на първенството, игран пред около 4200 зрители в зала "Пала Панини" в Модена.

Така "Скуадра адзура" е с 2 победи от 2 мача и 6 точки във временното класиране в групата. Гърция пък допусна втора поредна загуба и продължава да е без спечелена точка.

Днес (13 септември) Италия ще играе срещу Словакия от 22,05 часа българско време. Следващата среща в групата за гърците е със Словения утре (14 септември) от 22,00 часа.

Най-полезни за Италия станаха Даниеле Лавиа (1 ас, 61% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +10) и Юри Романо (58% ефективност в атака - +8) с 15 и 14 точки за победата.

За тима на Гърция единственият с двуцифров актив бе Александрос Раптис с 12 точки (44% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +8).

Снимки: CEV.EU

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