Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Калина Стоянова с историческо класиране на Европейско първенство по пара плуване

Калина Стоянова с историческо класиране на Европейско първенство по пара плуване

  • 13 сеп 2026 | 14:50
  • 395
  • 0
Калина Стоянова с историческо класиране на Европейско първенство по пара плуване

Калина Стоянова (клас 10 за състезатели с увреждане на долните крайници), която е едва на 13 години, се класира 6-та на 100 м бътерфлай на 8-ото издание на Европейското първенство по пара плуване за мъже и жени в Коджаели, Турция (7-12.9.2026 г.) с личен рекорд. Това е историческо първо участие на България на европейско първенство по пара плуване. На 100 м и на 400 м свободен стил Стоянова финишира осма в своя клас. В първенството участват 400 спортисти от 38 държави (179 жени и 221 мъже), които се борят за 150 медала в рамките на 6 дни.

Калина е от Стара Загора и е състезател на спортен клуб "Джавелин", Бургас. Треньорка на Калина е изтъкнатата Диана Петрова от СКП "Берое", Стара Загора.

Тази година след две успешни участия в Световни серии по пара плуване в Испания и в Германия, Калина успя да покрие нормативите и да се класира за Европейското първенство.

България в лицето на Полина Джурова има медалист от Параолимпийски игри Атланта 1996 на 100 м гръб. Полина остава и най-успешният български състезател по пара плуване.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Водни спортове

Български гребци със световна титла и още медали за ветерани

Български гребци със световна титла и още медали за ветерани

  • 11 сеп 2026 | 16:16
  • 3253
  • 0
Националният отбор по водна топка за мъже 4х4 в топ 8 на Световното първенство в Дубровник

Националният отбор по водна топка за мъже 4х4 в топ 8 на Световното първенство в Дубровник

  • 5 сеп 2026 | 21:01
  • 861
  • 0
Олимпийска шампионка с важен пост в World Aquatics

Олимпийска шампионка с важен пост в World Aquatics

  • 3 сеп 2026 | 19:30
  • 823
  • 0
15-годишна с пета световна титла за девойки в кайтсърфинга

15-годишна с пета световна титла за девойки в кайтсърфинга

  • 3 сеп 2026 | 14:19
  • 1426
  • 0
Инцидент с тежко пострадал състезател при сблъсък по време на първенството водомоторен спорт на река Дунав

Инцидент с тежко пострадал състезател при сблъсък по време на първенството водомоторен спорт на река Дунав

  • 30 авг 2026 | 17:32
  • 2057
  • 1
Оливер Цайдлер стана за четвърти път световен шампион на скиф

Оливер Цайдлер стана за четвърти път световен шампион на скиф

  • 30 авг 2026 | 15:50
  • 1353
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 Спартак (Варна)

Славия 0:0 Спартак (Варна)

  • 13 сеп 2026 | 16:00
  • 4712
  • 8
На живо: Ландо Норис води в Гран при на Испания

На живо: Ландо Норис води в Гран при на Испания

  • 13 сеп 2026 | 15:47
  • 796
  • 0
Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

  • 13 сеп 2026 | 13:17
  • 22922
  • 69
Левски ще търси добра игра и три точки срещу Ботев (Враца)

Левски ще търси добра игра и три точки срещу Ботев (Враца)

  • 13 сеп 2026 | 08:00
  • 22777
  • 98
Става горещо на "Колежа"!

Става горещо на "Колежа"!

  • 13 сеп 2026 | 07:45
  • 7874
  • 30
Има ли фаворит в дербито на Манчестър?

Има ли фаворит в дербито на Манчестър?

  • 13 сеп 2026 | 06:15
  • 5842
  • 12