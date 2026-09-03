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Олимпийска шампионка с важен пост в World Aquatics

  • 3 сеп 2026 | 19:30
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Олимпийска шампионка с важен пост в World Aquatics

Бившата олимпийска шампионка Раноми Кромовиджоджо спечели много повече слава, отколкото средства от наградни фондове по време на плувната си кариера, но се надява да наклони везните към по-голяма финансова подкрепа за състезателите като първи директор по въпросите на на спортистите към World Aquatics.

Новата длъжност на пълен работен ден поставя 36-годишната нидерландка начело на управлението и разработването на системи за подкрепа на спортисти за световната организация, която управлява плуването във всичките му дисциплини, заедно със скоковете във вода и водната топка. За Кромовиджоджо част от тази подкрепа ще бъде настояването за повече стимули за спортисти, които по принцип имат малки перспективи да печелят достойно от спорта, въпреки постигането на успех на най-високо ниво.

World Aquatics отпусна 10,13 милиона долара наградни фондове за всички свои спортове през 2025-а,, включително 6,1 милиона долара на Световното първенство в Сингапур. Плувците печелят около 20 000 долара за златен медал от световен шампионат.

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С участието на позволяващите допинг Enhanced Games, които примамват състезателите със средства, променящи живота им, на първото си събитие в Лас Вегас през май, Кромовиджоджо каза, че спортистите се нуждаят от по-големи награди за това, че остават лоялни към чистите състезания.

„Да, това е прост отговор“, каза Кромовиджоджо, която спечели злато с щафетата в Пекин 2008 и стана първа на 50 и 100 метра свободен стил в Лондон през 2012-а.

„С Enhanced Games, където можеш да спечелиш буквално милиони долари, в света на плуването не сме свикнали с това. От времето, когато бях в спорта, да речем, преди 10 години, наградният фонд се подобри, но мисля, че можем да го направим и по-добре“, каза тя пред Ройтерс.

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С изключение на най-великите като Майкъл Фелпс, чиито олимпийски подвизи надхвърлиха плуването и го направиха световна знаменитост, малко спортисти биха могли да твърдят, че са забогатели от успеха си във водните спортове.

Олимпийският и световен шампион Камерън Макевой е смятан за герой в Австралия, след като спечели злато на 50 метра свободен стил на Олимпийските игри в Париж 2024, но дори той се е затруднил да си осигури корпоративно спонсорство, разкри пред Ройтерс.

Кромовиджоджо, която започва работата си през октомври, иска това да се промени.

„Мисля, че трябва да подкрепяме всеки спортист, но също и пробивите. Плуването за световен рекорд означава, че буквално си най-бързият плувец досега. Така че трябва да имаме това предвид и това е нещо, върху което определено ще работя през следващите месеци“, коментира тя.

Другият основен фокус пред нея ще бъде да осигури на спортистите по-добра подкрепа в края на спортната си кариера, за да се справят с прехода към нормален живот.

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Снимки: Gettyimages

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