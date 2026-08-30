Инцидент с тежко пострадал състезател при сблъсък по време на първенството водомоторен спорт на река Дунав

Състезател по водомоторен спорт е пострадал по време на втория кръг от републиканското първенство по водомоторен спорт, провеждащо се във водите на река Дунав при Лом, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана.

Инцидентът е станал по време на гонка със скутери в клас Т550, като са се сблъскали многократният републикански шампион Павлин Димитров (35 г.) и местният състезател Иво Йорданов от Лом.

Според очевидци лодката на Павлин Димитров се е завъртяла, а движещият се зад него Йорданов го е ударил със своята лодка, при което тя е излетяла във въздуха и след преобръщане е паднала във водата.

Състезанието веднага е било прекъснато, като са влезли медицински лодки и пострадалият Димитров е бил изваден от водата с видима тежка травма на главата. Той е откаран в общинската болница „Свети Николай Чудотворец“ в Лом, където е настанен в Отделението по реанимация.

В момента лекарите се борят да стабилизират състоянието му, съобщи директорът на лечебното заведение д-р Георги Савков. Другият участник в инцидента е с лека травма на крака, но е в шок от случилото се. По двете моторни лодки са нанесени значителни материални щети.

След инцидента състезанието е било прекратено, макар до края да е имало още една гонка.

Павлин Димитров е сред опитните български състезатели по водомоторен спорт, той е печелил републикански титли в различни класове. В момента се състезава за клуб „Дунав“ – Тутракан, съобщиха организаторите на състезанието от Българската федерация по водомоторни спортове.

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Снимки: Imago