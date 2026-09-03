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15-годишна с пета световна титла за девойки в кайтсърфинга

  • 3 сеп 2026 | 14:19
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15-годишна с пета световна титла за девойки в кайтсърфинга

Петнадесетгодишната Ая Касабова спечели пета световна титла за девойки в кайтсърфинга.

В рамките на две поредни състезания в Германия, само за две седмици, младата българска звезда се нареди също и на трето място в генералното класиране за жени в дисциплина Big Air Hydrofoil.

След изключителното си представяне на състезанието в Миконос през юни тази година, Касабова успя да защити световната си титла при девойките до 19-годишна възраст на шампионата в Санкт Петер-Ординг, Германия. Тя прибавя петата световна титла в колекцията си, което я прави най-успешната млада състезателка по кайтсърф в света.

Освен това Касабова участва за първи път в състезание от Световната купа за жени в новата за нея дисциплина – Big Air Hydrofoil в Зилт, Германия. След нелека битка и изключително трудни условия, българката заема престижното трето място в световната ранглиста за жени и в тази дисциплина. Хидрофойлът става популярен в последните години, защото може да се използва при много по-слаб вятър от стандартната кайт дъска. Разликата между двете е, че хидрофойл технологията притежава мачта и подводно крило, което повдига стабилно дъската и състезателя над повърхността. Така изчезва съпротивлението с вълните, а карането става абсолютно безшумно, гладко и бързо.

Ая Касабова печели първата си титла на едва 12-годишна възраст. До края на 2026 година ѝ предстои борба за класиране в състезанията Red Bull Megaloop Challenge и Red Bull King of the Air, които са извън кръговете на Световната купа, но са емблематични за кайтсърф общността. Съвсем скоро Касабова ще навърши 16 години, което ѝ дава правото да участва и в състезанията, организирани от Ред Бул.

Рекордните успехи на младата българка са подкрепени от един от най-добрите треньори в света – Нико Делмаз от Франция. Неимоверният труд, всекидневните тренировки в най-различни климатични условия, желязната дисциплина и пълната отдаденост на цялото семейство на Ая са факторите, които дават възможност на 15-годишната състезателка да реализира мечтаните цели и да представя България на най-високо ниво в световния кайтсърф.

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