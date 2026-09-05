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Националният отбор по водна топка за мъже 4х4 в топ 8 на Световното първенство в Дубровник

  • 5 сеп 2026 | 21:01
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Националният отбор по водна топка за мъже 4х4 в топ 8 на Световното първенство в Дубровник

Националният отбор на България за мъже се нареди сред най-добрите осем на Световното първенство по водна топка 4х4 в Дубровник.

Българският състав достигна до четвъртфиналите след три победи в груповата фаза, а в спор за място сред най-добрите четири отстъпи на Сърбия с 1:3.

В среща за разпределение на местата от 5 до 8-о българите загубиха от Грузия с 1:3 и утре ще играят за 7-8-о място срещу Черна гора.

По правилата на този формат мачът се играе на сетове - всяка спечелена четвърт е спечелен сет. При равенство на сетовете (2 на 2) се изпълняват дузпи.

Голяма част от българските състезатели на световния форум са същите млади ватерполисти, които само преди седмици участваха в успешно проведеното през август Европейско първенство за мъже до 20 години във Варна. Начело на отбора и в Дубровник е треньорът Жарко Петрович.

Световното първенство в Дубровник е историческо – това е първото глобално състезание на World Aquatics в новия формат Water Polo 4x4. В него играят по четирима състезатели – трима полеви играчи и вратар, на по-малко игрище и с по-кратка атака, което прави двубоите изключително бързи и динамични.

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