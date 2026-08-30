Оливер Цайдлер стана за четвърти път световен шампион на скиф

Олимпийският шампион на скиф от Париж 2025 Оливер Цайдлер днес спечели четвъртата си световна титла по гребане за мъже.

Германецът Оливер Цайдлер спечели категорично финала на Световното първенство в Амстердам, след като измина дистанцията за 6:35.22 минути.

Цайдлер стартира отлично и малко след това поведе в класирането, след като се движеше първи с 46 загребвания в минута през първите 500 метра. Постепенно Цайдлер увеличи преднината си пред Залати и не даде шанс да бъде изпреварен.

Втори остана европейският шампион от Пловдив 2025 и олимпийски вицешампион от Париж 2025 Евгений Залати от Беларус, който се състезава като неутрален атлет, с време 6:38.33 минути.

С бронзовото отличие се окичи норвежецът Йонас Слетемарк Юел с време 6:44.03 минути, който се движеше на третата позиция през цялата дистанция и успя да я запази до последни метър, въпреки мощния финален спринт на американеца Самюел Мелвин - 6:44.14 минути.

Олимпийският шампион от Токио 2020 и световен шампион от Шанхай 2025 Стефанос Дускос остана четвърти във финал Б и остана 10-и в крайното класиране.

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