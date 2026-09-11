Български гребци със световна титла и още медали за ветерани

Българите Николай Бояджиев и Методи Черпоков спечелиха световната титла по гребане за ветерани на Мастърс регатата в Блед (Словения), след като изминаха дистанцията от 1000 метра за 3:31.180 минути.

Николай Бояджиев и Методи Черпоков спечелиха първото място на двойка скул в в категория D 2x мъже.

Николай Бояджиев, Методи Черпоков, Васил Русев и Калоян Паяков станаха втори в дисциплината четворка скул - С 4х мъже.

Васил Русев пък стана трети на скиф В 1х мъже.

В неделя Ваня Бошева ще участва с Васил Русев на смесена двойка скул 2х в категория С на Мастърс регатата в Блед и очакваме още едно призово класиране от състезателите на Гребен клуб Пловдив.

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