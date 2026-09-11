Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Български гребци със световна титла и още медали за ветерани

Български гребци със световна титла и още медали за ветерани

  • 11 сеп 2026 | 16:16
  • 575
  • 0
Български гребци със световна титла и още медали за ветерани

Българите Николай Бояджиев и Методи Черпоков спечелиха световната титла по гребане за ветерани на Мастърс регатата в Блед (Словения), след като изминаха дистанцията от 1000 метра за 3:31.180 минути.

Николай Бояджиев и Методи Черпоков спечелиха първото място на двойка скул в в категория D 2x мъже.

Николай Бояджиев, Методи Черпоков, Васил Русев и Калоян Паяков станаха втори в дисциплината четворка скул - С 4х мъже.

Васил Русев пък стана трети на скиф В 1х мъже.

В неделя Ваня Бошева ще участва с Васил Русев на смесена двойка скул 2х в категория С на Мастърс регатата в Блед и очакваме още едно призово класиране от състезателите на Гребен клуб Пловдив.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Водни спортове

Националният отбор по водна топка за мъже 4х4 в топ 8 на Световното първенство в Дубровник

Националният отбор по водна топка за мъже 4х4 в топ 8 на Световното първенство в Дубровник

  • 5 сеп 2026 | 21:01
  • 769
  • 0
Олимпийска шампионка с важен пост в World Aquatics

Олимпийска шампионка с важен пост в World Aquatics

  • 3 сеп 2026 | 19:30
  • 656
  • 0
15-годишна с пета световна титла за девойки в кайтсърфинга

15-годишна с пета световна титла за девойки в кайтсърфинга

  • 3 сеп 2026 | 14:19
  • 1259
  • 0
Инцидент с тежко пострадал състезател при сблъсък по време на първенството водомоторен спорт на река Дунав

Инцидент с тежко пострадал състезател при сблъсък по време на първенството водомоторен спорт на река Дунав

  • 30 авг 2026 | 17:32
  • 1877
  • 1
Оливер Цайдлер стана за четвърти път световен шампион на скиф

Оливер Цайдлер стана за четвърти път световен шампион на скиф

  • 30 авг 2026 | 15:50
  • 1184
  • 0
Състезател по триатлон оцеля след атака на алигатор, използвайки брутален трик

Състезател по триатлон оцеля след атака на алигатор, използвайки брутален трик

  • 30 авг 2026 | 14:57
  • 6196
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

  • 11 сеп 2026 | 16:15
  • 9892
  • 73
Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 17:06
  • 614
  • 0
Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

  • 11 сеп 2026 | 14:05
  • 20511
  • 62
Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

  • 11 сеп 2026 | 14:57
  • 9175
  • 19
БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

  • 11 сеп 2026 | 10:29
  • 22094
  • 93
България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

  • 11 сеп 2026 | 07:01
  • 17221
  • 27