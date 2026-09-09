Министър Керязов ще награди европейски шампиони по снукър

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще присъства на церемонията по официалното откриване на европейските първенства по снукър в София. Събитието ще се проведе в столичния хотел "Принцес" на 11 септември (петък) от 19:00 часа.

Министър Керязов ще награди лично новите европейски шампиони при жените и ветераните - тези два турнира са първите, които се провеждат от днес до 24 септември.

София е домакин на европейските първенства по снукър в следните направления: хора с увреждания, жени, ветерани "супер ветерани", отбори, по 6 червени и Shoot Out.

Ето пълния списък на български участници на европейските първенства в София:

За хора с увреждания:

Николай Христов

За ветерани индивидуално:

1. Свилен Мичев

2. Христо Димитров

3. Олег Велинов

4. Николай Попов

За ветерани отборно:

1. Свилен Мичев и Христо Димитров

За отборно мъже:

1. Георги Величков и Велиан Димитров

2. Братислав Кръстев и Виктор Илиев

3. Жан Лаушман и Георгий Петрунко

4. Николай Попов и Павел Филимонов

5. Спасиан Спасов и Дилиян Тиклев

За отборно жени:

Ралица Караминкова и Десислава Изранцева

За Shoot Out:

1. Светослав Геков

2. Георги Величков

3. Виктор Илиев

4. Георгий Петрунко

5. Десислава Божилова

6. Николай Попов

7. Павел Филимонов

8. Спасиан Спасов

9. Велиян Димитром

10. Максим Костов

11. Арсений Королев

12. Борис Лазарков

За 6 червени:

1. Светослав Геков

2. Братислав Кръстев

3. Виктор Илиев

4. Георгий Петрунко

5. Борис Лазарков

6. Арсений Королев

7. Николай Попов

8. Павел Филимонов

9. Спасиан Спасов

10. Велиян Димитром

11. Максим Костов

12. Георги Величков

За жени индивидуално:

Десислава Изранцева

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