Танчо Калпаков за мача със Секирово

Утре, едноименния тим на Крумовград приема Секирово (Раковски). Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Мисля, че ще сме тежки. Няма да сме в оптимално физическо състояние. Наложи ни се тази седмица да изиграем три мача. Ще има някаква умора, но това ни е работата. Трябва да възстановим играчите и да ги мотивираме. Секирово е назад в класирането, но е работа на треньорското ръководство да държим играчите концентрирани за мача. Няма как да си позволим подценяване. Всичко се решава на терена. Трябва да си заслужим победата, защото никой не излиза срещу нас да губи. Всеки иска да се докаже срещу добрите отбори“, коментира пред клубния сайт Танчо Калпаков, треньор на Крумовград.

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