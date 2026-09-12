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Крисчън Харисън и Нийл Скупски спечелиха титлата при двойките на US Open

  • 12 сеп 2026 | 22:56
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Крисчън Харисън и Нийл Скупски спечелиха титлата при двойките на US Open

Американецът Крисчън Харисън и британецът Нийл Скупски спечелиха титлата при мъжките двойки на Откритото първенство на САЩ. Във финала те победиха германците Кевин Кравиц и Тим Пюц с 6:4, 7:6(6) за точно сто минути игра.

За поставените под номер 5 в схемата Харисън и Скупски това е втора титла от Големия шлем като двойка, след като двамата завоюваха отличието и на Откритото първенство на Австралия в началото на годината. Скупски има и още една от Уимбълдън'23, както и две на смесени двойки.

Първият сет бе решен от един пробив, който дойде в седмия гейм. Във втория сет пробиви нямаше, но в тайбрека имаше сериозна драма. Кравиц и Пюц изоставаха с минипробив при 4:5 точки, но взеха и двете точки на подаването на съперниците си и стигнаха до сетбол при 6:5. Тогава обаче настъпи нов обрат, германците загубиха и двете точки на сервис и в крайна сметка загубиха и срещата след 6;8 точки.

По пътя си към титлата Харисън и Скупски победиха във втория кръг българския представител в турнира Александър Донски, който си партнираше с британеца Ян Чоински. Мачът завърши 7:6(1), 6:3.

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Снимки: Gettyimages

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