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Росица Денчева е на първия си финал на турнир WTA 125

  • 12 сеп 2026 | 15:53
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Росица Денчева е на първия си финал на турнир WTA 125

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция) с награден фонд от 115 хиляди долара. 19-годишната българка победи драматично след обрат с 4:6, 6:4, 6:4 Ирене Мурийо за два часа и 23 минути и за първи път достигна до мача за титлата в надпревара от подобен калибър при своето дебютно участие.

Денчева поведе с 2:0 в първия сет, но след това на два пъти изгуби подаването си и отстъпи с 4:6. В самото начало на втората част втората ракета на България отново допусна пробив, но след това успя на свой ред да изравни резултата. Последва още един неубедителен сервис гейм за българската тенисистка, която все пак съумя да направи обрат от 2:3 до 6:4 и да остане в двубоя.

В третия сет испанката поведе с 4:1, но веднага след това поиска медицинско прекъсване, а следващите пет поредни гейма бяха в актива на Росица Денчева, която ще спечели 81 точки за световната ранглиста и през следващата седмица ще се изкачи в първите 250.

На финала в неделя Денчева ще играе срещу Алисия Линана (Испания) или Алевтина Ибрагимова (Русия).

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