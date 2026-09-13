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От Ферари посочиха грешката на Люис Хамилтън, която му коства полпозишъна

  • 13 сеп 2026 | 09:55
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Шефът на Ферари Фред Васьор смята, че грешка на Люис Хамилтън в първия сектор в края на квалификацията за Гран При на Испания е била ключова за загубата на полпозишъна от британеца.

Хамилтън държеше временно първото място след първите опити в третата част на квалификацията в Мадрид, изпреварвайки Кими Антонели, Джордж Ръсел, Макс Верстапен и Ландо Норис.

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При втория си опит обаче Хамилтън успя да подобри времето си с по-малко от десета от секундата, което отвори вратата за пилотите зад него да му отнемат първия полпозишън от Гран При на Унгария през 2023 г. – преди 73 състезания. Първо Антонели измести Хамилтън от челото, а след това Норис изуми италианеца, като го изпревари само с 0.011 секунди, за да спечели своя 19-и полпозишън в кариерата.

Впоследствие Хамилтън бе избутан до четвърто място, след като Верстапен пресече финалната линия и зае трета позиция. Така британецът не успя да се класира в топ три за първи път от домашното си състезание на „Силвърстоун“. В своя анализ Васьор посочи слабия първи сектор на Хамилтън във втората му бърза обиколка като момента, в който квалификацията се е изплъзнала на 104-кратния носител на полпозишън.

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„Когато си първи след първия опит в третата част на квалификацията, със сигурност се целиш в полпозишъна“, започна Васьор.

„Мисля, че Люис направи малка грешка в началото на последната си бърза обиколка и загуби около десета и половина в първия сектор. Шарл (Леклер) направи добра обиколка и се подобри значително в завои 5 и 6, но при толкова малки разлики между колите, това не беше достатъчно за по-добро класиране от пето място.

„Сега нека се съсредоточим върху състезанието. Данните от дългите серии в петък може да не са напълно представителни, тъй като никой не се фокусира върху това, а пистата все още се развива много бързо.

„От състезанията във Формула 2 и Формула 3 е ясно, че изпреварванията са изключително трудни на тази писта, но също така знаем, че състезанието може да бъде хаотично, така че трябва да сме готови да се възползваме от всяка възможност, независимо дали идва от виртуален автомобил за сигурност, автомобил за сигурност или дори червен флаг“, каза още шефът на Черните кончета.

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Снимки: Gettyimages

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