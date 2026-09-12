Валерия Гърневска отпадна на четвъртфиналите в Румъния

Българската тенисистка Валерия Гърневска приключи участието си на четвъртфиналите на турнира от веригата ITF W15 в Къмпулунг (Румъния). В оспорван сблъсък тя отстъпи пред представителката на домакините Джулия Сафина Попа с 1:2 сета (1:6, 7:5, 1:6) след малко повече от два часа игра.

Мачът започна трудно за Гърневска, която отстъпи бързо в първия сет с 1:6. Във втората част обаче българката покажа характер и демонстрира страхотна борбеност. Тя се пребори за оспорвания сет с 7:5, изравнявайки резултата в двубоя и връщайки интригата на корта.

В решаващия трети сет поставената под номер 6 в схемата Попа си върна контрола върху срещата. Румънката направи силна серия от геймове и затвори мача с 6:1, подпечапвайки мястото си на полуфиналите.

Въпреки отпадането на четвъртфиналите, представянето в Румъния донесе ценна практика за Валерия Гърневска. Следващото голямо предизвикателство пред младата българска състезателка е предстоящото Европейско първенство по тенис за девойки до 18 години в Оберпулендорф, където тя ще се бори за ново добро класиране.

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