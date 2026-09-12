Тиафо е горд от представянето си в Ню Йорк

Американският тенисист Франсис Тиафо заяви, че да се научи да довършва мачовете ще бъде следващото му предизвикателство, след като в петък отстъпи пред сънародника си Бен Шелтън в полуфиналите на Откритото първенство на САЩ, предаде Ройтерс. Въпреки това представянето му във Флашинг Медоус гарантира, че 28-годишният тенисист ще се изкачи до ново кариерно върховно класиране – номер 8 в света – веднага щом бъдат обявени ранглистите след турнира, което ще го върне в топ 10 за първи път от 2023 година насам.

"За мен това беше страхотен сезон, но, знаете, този мач беше труден", каза Тиафо пред репортерите. "Искахме да спечелим този мач. Знаете, просто през последните няколко седмици – те бяха страхотни, но не успяхме да довършим започнатото, и това вероятно ще бъде следващата ми задача. Миналата година давах интервю тук и се чувствах наистина зле заради положението, в което се намирах. Разочарован съм, но в същото време съм толкова горд от себе си – от това, което съм постигнал", каза още той.

Шелтън обърна Тиафо и се класира за първия си финал от Шлема

Тиафо заяви, че крайната му цел – да спечели титла от Големия шлем – остава непроменена. "Искам да го постигна, човече. Искам един ден да стана шампион от турнир от Големия шлем, затова ще се върна към началото и ще продължа да работя."

Подкрепата, която получава в Ню Йорк, направи поредното му силно представяне особено значимо, но също така го накара да иска още повече. "Просто искам да спечеля, искам да кажа, че любовта е невероятна. Това е нещо, което определено ми напълва очите със сълзи – като се има предвид откъде започнах като дете, а любовта, която получавам тук, е невероятна", смята американецът.

Сега той ще насочи вниманието си към финалната фаза на сезона и към място във Финалиет на АТР в Торино – събитието в края на ноември, което слага край на сезона.

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