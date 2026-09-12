Полша с бърза втора победа на ЕвроВолей 2026 в София

Настоящият шампион Полша записа втора поредна победа на ЕвроВолей 2026 за мъже. Воденият от Никола Гърбич тим би бързо Израел с 3:0 (25:16, 25:17, 25:18) във втората си среща от Група В на турнира, играна този следобед пред около 1900 зрители в зала "Арена София".

Така "Дружина полска" с 2 победи от 2 мача и 6 точки във временното класиране в групата. Израел пък допусна втора поредна загуба и продължава да е без спечелена точка.

Утре (13 септември) първо израелците ще играят с Португалия, а след това Полша ще излезе срещу Северна Македония. Мачовете са съответно от 16,00 и 19,00 часа.

Най-резултатен за Полша стана влезлият като резерва Томаш Форнал с 10 точки (1 блок, 2 аса, 78% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +7), а Камил Семенюк и Кевин Сасак завършиха с по 8 точки за победата.

За Израел единственият, който се представи на ниво, бе Шай Либерман с 14 точки (44% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +4).

Снимки: CEV.EU

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