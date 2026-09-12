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Президентът на БФЛА Георги Павлов и генералният секретар на БОК Данаил Димов се срещнаха с делегация от Армения

  • 12 сеп 2026 | 18:19
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Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов и генералният секретар на БОК Данаил Димов се срещнаха в централата на олимпийския комитет с президента на арменската федерация по тенис Вардан Закарян. В срещата участва и Давит Чубукчиян, който представи високопланинската спортна база Тзагхадзор, която се намира на 2000 метра надморска височина и само на 40 минути от столицата Ереван. Спортният център e открит през 1967 година като тренировъчен център на голяма надморска височина за съветските спортисти в подготовката им за Олимпийските игри в Мексико Сити. Комплексът от 55 хектара разполага със зали, басейни, игрища, хотелски комплекс.

Вардан Закарян поздрави президента на федерацията за силните резултати на българските атлети на големите международни състезания и успехите на Галина Николова и Стилиян Орлинов на атлетическия турнир в арменския гранд Капан.

По време на срещата Георги Павлов изтъкна добрите взаимоотношения през годините между БФЛА и арменската федерация, начело на която е легендарният Роберт Емиян, който все още държи европейския рекорд в скока на дължина.

Президентът на БФЛА обеща пълна подкрепа за реновирането на атлетическата част от високопланинската база Тзагхадзор.

Данаил Димов от своя страна обсъди възможността за по-задълбочено сътрудничество с Армения за съвместни лагери в олимпийските спортове, и подкрепа от страна на България със специалисти в спортове, за които Армения има нужда.

Гостите от Армения заявиха, че с радост ще приемат помощта от БОК и БФЛА и ще си сътрудничат много активно за напред с българския спорт, от който са се учили през годините.

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