Милан с тежко гостуване срещу перфектния Лацио на "Олимпико"

Големият сблъсък от 4-тия кръг на италианската Серия А противопоставя тимовете на Лацио и Милан. Двубоят ще се изиграе на легендарния стадион "Олимпико" в Рим на 12 септември 2026 г. от 19:00 часа българско време.

Лацио започна новата кампания в първенството по повече от впечатляващ начин. Воденият от Дженаро Гатузо тим заема 3-то място във временното класиране с пълен актив от 9 точки след първите три кръга (3 победи, 0 равенства, 0 загуби) и голова разлика 4:1. В предишните си срещи от лигата "орлите" постигнаха последователни победи над Болоня (1:0 като гост), Дженоа (1:0 у дома) и Удинезе (2:1 като гост). Единствената издънка за римляните бе загубата с 0:2 от Мантова за Купата на Италия през август.

Милан също започва сезона без поражение в Серия А и заема 5-а позиция в подреждането с 7 точки (2 победи, 1 равенство, 0 загуби) и голова разлика 5:2. Момчетата на Рубен Аморим стартираха с успехи срещу Торино (2:1 навън) и Венеция (2:0 у дома), а в последния си мач завършиха 1:1 при гостуването си на Ювентус в Торино.

Последните 6 двубоя между двата състава в лигата и Купата на Италия показват изключителна равнопоставеност. В най-скорошните срещи Лацио записа два поредни успеха у дома с по 1:0 (на 15 март 2026 г. в Серия А и на 4 декември 2025 г. за Купата на Италия). Преди това Милан надделя с 1:0 на "Сан Сиро" през ноември 2025 г., а през март 2025 г. Лацио спечели с 2:1 като гост в Милано. Другите два мача от тази поредица бяха реми 2:2 на "Олимпико" (август 2024 г.) и минимален успех за росонерите с 1:0 в Рим (март 2024 г.).

Една от най-големите интриги на скамейката е присъствието на старши треньора на Лацио Дженаро Гатузо, който се изправя срещу своя любим клуб Милан, където прекара най-славните си години като футболист. В лагера на Милан вниманието е насочено към Кристиан Пулишич, който е възстановен след контузия на пищяла и очаква първи минути за сезона, след като изрази разочарование от престоя си на резервната скамейка.

Домакините от Лацио имат сериозни липси в дефанзивен и халфов план. Поради контузии срещата пропускат защитниците Лука Пелегрини и Патрик, халфовете Николо Ровела и Данило Каталди, както и вратарят Алесио Фурлането.



В състава на Милан единственият сигурен отсъстващ е защитникът Матео Габия. Бившият бранител на Лацио Марио Хила страдаше от лек проблем в коляното след мача с Ювентус, но вече тренира нормално и се очаква да започне като титуляр.

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Снимки: Gettyimages