Коу отхвърля сравненията с Големия шлем на атлетиката и гарантира навременно заплащане на състезателите

Президентът на Световната атлетика говори за новия Световен шампионат Ultimate в навечерието на старта му в Будапеща. Себастиан Коу се разграничи от добре документираните финансови проблеми на веригата Голям шлем на атлетиката, като настоя, че новият турнир Ultimate е изграден върху напълно различни основи. Надпреварата стартира вчера в Будапеща.

Запитан директно за атлетите, които са “си изпатили“ от провала на Големия шлем на атлетиката, президентът на Световната атлетика беше категоричен. “Съжалявам, но мисля, че това е по-скоро изключение“, заяви той.

Коу посочи годините подготовка зад Ultimate като доказателство, че той няма да последва същата съдба. “Ние имаме бизнес. Имаме напълно финансиран бизнес план. Имаме град с всички необходими гаранции“, каза той дни преди откриващата сесия на събитието. “Мога да ви гарантирам, че атлетите ще получат парите си навреме.“

Той заяви, че ръководният орган е прекарал десетилетие в изграждането на финансовите и структурни основи, които изобщо са направили възможни външните инвестиции в спорта. “Ако трябва да бъдем откровени, аз не бих инвестирал в нашия спорт преди 10 години“, призна той. “Нямахме нито едно от правилата за управление, които имаме сега. Нямахме никакви от структурите, които са налице днес. Имахме организация, която, честно казано, не беше годна за целта. Сега вече имаме.“

Именно затова, според него, всеки нов участник в спорта се нуждае от повече от амбиция. “Каквото и да се появи на масата, трябва да има план А и непробиваем план Б, а това трябва да е свързано с финансовата сигурност, опита и експертизата за реалното организиране на един сложен спорт“, каза той. “Мисълта, че ще можете да направите това с предизвестие от два-три месеца, без телевизионни партньори и без бизнес план, е илюзорна. Ние работим по този проект вече три години.“

Коу внимателно управляваше очакванията за дебютното издание. “Не всичко, на което вероятно се надяваме, ще бъде осъществено. Трябва да сме реалисти. Това е първото издание и мисля, че ще се получи, като ще има много уроци, които ще научим от него“ за бъдещи издания, каза той, добавяйки, че се надява събитието да послужи като “инкубатор“ за идеи, които в крайна сметка могат да бъдат въведени и в самото Световно първенство, за да помогнат за привличането на “по-нова и по-млада публика“.

Относно произхода на концепцията “най-добрите от най-добрите“, Коу каза, че тя е произлязла от осъзнаването, че четиригодишният цикъл на шампионатите в спорта оставя празнини. “Реалността е, че като спорт не можем да си позволим да нямаме един голям телевизионен момент в подходящо време на годината, когато те гледат милиард души“, каза той, добавяйки, че добавянето на още едно Световно първенство в тихата година от календара би било “лесният вариант“. Вместо това, той е работил по концепцията с изпълнителния директор на Световната атлетика Джон Риджън, с когото споделят опит в иновациите на събития, датиращ от работата им с Фаст Трак през 90-те години.

Относно наградния фонд от 10 милиона долара, Коу беше директен за неговото значение. “Никой не си тръгва с празни ръце“, каза той. “10 милиона долара не са малко пари.“

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Снимки: Gettyimages