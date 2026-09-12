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  3. Десет години след трагедията: Шапекоензе и Атлетико Насионал с възпоменателен мач

Десет години след трагедията: Шапекоензе и Атлетико Насионал с възпоменателен мач

  • 12 сеп 2026 | 17:27
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Десет години след трагедията: Шапекоензе и Атлетико Насионал с възпоменателен мач

Шапекоензе ще изиграе приятелски мач срещу Атлетико Насионал на 26 септември в Колумбия в памет на десетгодишнината от самолетната катастрофа с бразилската делегация, която пътуваше за Меделин за финала на Копа Судамерикана, предаде АФП. Срещата ще се играе на стадион "Анастасио Хирардот", на който играят колумбийците, които наскоро привлякоха звездата Хамес Родригес.

В нощта на 28 ноември 2016 година 71 човека загубиха живота си, след като самолетът, с който пътува отборът на Шапекоензе, както и журналисти, се разби с хълм на 18 км от летището "Хосе Мария Кордоба".  Тогава бразилският отбор бе обявен за победител в Копа Судамерикана по искане на Атлетико Насионал, като оттогава двата клуба имат специални отношения.

Сред шестимата оцелели от самолетната катастрофа имаше трима футболисти. Крайният защитник Алан, който продължава да играе на 37 години в Жувентуде, защитникът Нето, който прекрати кариерата си през 2019 година, като така и не успя да се върне на терена след инцидента, а Джаксон Фолман, който бе вратар, след като му бе ампутиран един крак, се превъплати в предсказател и певец.

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Снимки: Gettyimages

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