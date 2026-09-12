Джейк Уайтман пристигна в Будапеща готов за реванш след контузиите

Джейк Уайтман пристигна в Будапеща за първото издание на Световния шампионат Ultimate, където ще се състезава в бягането на 1500 метра в неделя с надеждата да навакса изгубеното време след труден период.

Атлетът не се притеснява да остане в сянка преди “най-трудното състезание на 1500 метра“, събирано някога, след поредния сезон, белязан от контузии.

Това далеч не е първият път, в който световният шампион от 2022 г. се сблъсква с травми. След като прекара голяма част от двете години след световната си титла в Юджийн, пропускайки големи състезания, Уайтман се завърна на подиума на Световното първенство миналата година със сребърен медал в Токио. Въпреки това, след силен старт на сезона на открито, той получи стягане в прасеца, а след това и проблем с гърба, който наложи епидурална инжекция десет дни преди Игрите на Британската общност.

Докато сънародникът му Джош Кър триумфираше под овациите на публиката в Скотстаун за победата си на една миля, само седмици след като подобри 27-годишния световен рекорд в дисциплината, Уайтман беше изпреварен на финалната права – обикновено неговата сила – и завърши шести. Седмица по-късно историята се повтори на Европейското първенство в Бирмингам, където той финишира на същата позиция на 1500 метра.

След разочарованията от тези две състезания, 32-годишният Уайтман не изпитва липса на мотивация срещу елитен състав, който включва Кър, големия му норвежки съперник Якоб Ингебригтсен, олимпийския шампион Коул Хокър и световния шампион Айзък Нейдър, който изпревари Уайтман миналата година в Япония. Уайтман заяви: “Ако шампионатите ми се бяха развили така, както исках, мисля, че щях да се чувствам много по-малко мотивиран за това състезание. Но тъй като не смятам, че съм се доказал изобщо тази година, това е моят шанс да го направя. Вълнувам се да получа малко реванш.“

“Надявам се да успея да се промъкна незабелязано, мисля, че тогава бягам най-добре. Никой не говори за мен, което, за добро или лошо, ще се опитам да използвам, за да се представя възможно най-добре. Надявам се това да бъде най-доброто ми бягане за годината. Но се състезаваш срещу може би най-силния състав, събиран някога на 1500 метра. Това е “ултимативният“ тест! Дори и без добавянето на Якоб и Джош, беше трудно, но с тях това се превръща в най-тежкото поле за състезание. Мисля, че ако се представиш добре тук и успееш да спечелиш, това ще направи постижението още по-невероятно“, добави той.

Въпреки че Уайтман вече е напълно възстановен, това се случва след лято на разочарования, когато тялото му отново го предаде. Това разочарование беше подсилено от факта, че той беше започнал сезона изключително силно.

Той сподели: “През май и юни бях в най-добрата си форма. Отидох в Монако и пробягах най-бързия километър, който мисля, че можех да направя в онзи ден. Три дни по-късно, по време на бягане, усетих стягане в прасеца. Имах проблем с нерв в гърба, който не беше добре, и ми отне две седмици, докато стигна до момент, в който можех да бягам отново без болка. Стигнах до Игрите на Британската общност и се справях с проблема. След игрите той изчезна и имах седмица до Европейското, мислех, че съм свършил достатъчно работа, но дотогава вече бяха минали три седмици с нарушени тренировки.“

“Жалко е, защото не мисля, че съм бягал зле в състезанията. Мисля, че ги проведох по начина, по който вярвах, че трябва, за да мога да спечеля, но просто нямах необходимата острота. Нямаше нищо, което можех да направя, и това е най-болезненото. Такава е природата на това как тялото ти реагира понякога“, завърши атлетът.

Тридневното събитие в Будапеща бележи нова ера за леката атлетика, като президентът на Световната атлетика Себ Коу се надява, че някои от иновациите, които ще бъдат представени – включително драфт на живо за коридорите на 200 метра, нов формат за техническите дисциплини и премахване на равенствата във вертикалните скокове – ще бъдат приети на световни първенства и олимпийски игри в бъдеще. Той заяви: “Искаме този шампионат да бъде инкубатор за промяна. Като горд жител на Шефилд, бих го нарекъл доменна пещ, която в крайна сметка ще изкове как може да изглежда нашият спорт в бъдеще. Искаме да пренесем някои от тези иновации на световните първенства и олимпийските игри.“

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Снимки: Gettyimages