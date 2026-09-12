Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Любопитни факти за Одри Веро

Любопитни факти за Одри Веро

  • 12 сеп 2026 | 15:52
  • 519
  • 0

Тази година беше годината, в която много хора най-накрая се запознаха с невероятната Одри Веро, след като тя изуми всички на пистата отново и отново, постигайки третото най-добро време в историята на 800 метра. Но ето 10 неща, които може би не знаете за швейцарската звезда и действаща европейска шампионка.

Невероятна кариера при девойките
За някои може да изглежда, че Веро се е появила от нищото, но като девойка тя впечатляваше многократно.

През 2021 г. тя спечели европейската титла до 20 години едва на 17, а две години по-късно успешно защити титлата си – постижение, което рядко се случва на шампионати до 20 години.

През този период Веро спечели и сребърен медал на световното първенство до 20 години през 2022 г., където за първи път слезе под две минути с време 1:59.53.

Миналата година тя взе и европейската титла до 23 години в Берген с 1:57.42 на 21-годишна възраст, за да завърши кариерата си при девойките по най-добрия начин.

Висока и грациозна
С красиво дългите си крачки е очевидно, че Веро е по-висока от много от своите конкурентки и с ръста си от 175 сантиметра тя често се извисява над останалите на стартовата линия. Ръстът ѝ помага бяганията ѝ да изглеждат леки, подобно на нидерландската звезда Фемке Брьодерс-Бол.

Опити на 400 метра
Швейцарската звезда е силно конкурентна и на 400 метра, като постигна личния си рекорд от 50.80 секунди по-рано тази година през юли на швейцарския шампионат. Тя беше и част от швейцарския отбор на 4х400 метра, който се класира на седмо място на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген през 2025 г.

Дългогодишно партньорство с треньора
Веро започва да се занимава със спорт на деветгодишна възраст, след като нейният учител ѝ казва, че е талантлива и винаги се справя добре в крос-кънтрито. След като се присъединява към клуб Атлетик Белфо, Веро започва да бъде тренирана от Кристиан Берсе Нюофер и до ден днешен продължава да работи с нея.

Любима атлетка
През 2023 г. Веро споделя пред Европейската атлетика, че любимата ѝ атлетка е френската звезда в средните дистанции Ренел Ламот, която има три сребърни медала от европейски първенства по лека атлетика. Веро казва, че харесва колко забавна изглежда Ламот в Инстаграм, а двете вече са се състезавали общо девет пъти, като французойката е спечелила шест от тези надпревари.

Избира да не учи в американски колеж
В последната си година в гимназията Веро би привлякла вниманието на много американски колежи заради невероятните си постижения на международната сцена при девойките, но вместо това тя избира да остане у дома.

“Предпочитам да остана с моя клуб, моето семейство, защото съм наистина щастлива в Швейцария“, казва тя през 2023 г.

Зловеща случка
Веднъж, когато била по-малка, швейцарската звезда си пеела в стаята сама и чула някой друг също да изрича думите на песента. Случката я накарала да повярва, че духовете може би са истински.

Дебют в Диамантената лига
На 30 юни 2023 г. Веро прави своя дебют в Диамантената лига, класирайки се на шесто място в Лозана на 800 метра с време 1:59.71. В същото бягане участва и бъдещата световна шампионка Мери Мораа, както и вече добре познатата ѝ съперничка и олимпийска шампионка Кийли Ходжкинсън.

Вече световна рекордьорка
Може би се говори кога Веро ще счупи световния рекорд на 800 метра, но тя вече има световен рекорд на свое име. През 2023 г. тя пробяга 1000 метра за 2:34.89 на турнира “Мийтинг Никая“, за да счупи световния рекорд до 20 години, който все още държи.

Творчество извън пистата
Извън пистата най-големите хобита на Веро включват четене и изкуство, като в момента се интересува от научни книги, въпреки че това често се променя. Тя също така признава, че не минава и ден без да пее, а любимата ѝ песен за караоке е Love On The Brain на Риана.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Дуплантис: Подходих към това състезание със смесица от много нерви и вълнение

Дуплантис: Подходих към това състезание със смесица от много нерви и вълнение

  • 12 сеп 2026 | 15:23
  • 427
  • 0
Дуплантис стана абсолютен шампион след поредно шоу с Каралис в сектора

Дуплантис стана абсолютен шампион след поредно шоу с Каралис в сектора

  • 11 сеп 2026 | 23:30
  • 6342
  • 0
Тарп грабна още един трофей при абсолютна американска доминация на 110 м/пр

Тарп грабна още един трофей при абсолютна американска доминация на 110 м/пр

  • 11 сеп 2026 | 23:16
  • 2178
  • 0
Япикино се пребори за още една титла през 2026 г.

Япикино се пребори за още една титла през 2026 г.

  • 11 сеп 2026 | 23:04
  • 1269
  • 0
Масай Ръсел завърши сезона без загуба, с още един трофей и $150 000 в сметката си

Масай Ръсел завърши сезона без загуба, с още един трофей и $150 000 в сметката си

  • 11 сеп 2026 | 22:41
  • 2351
  • 0
Ингебригтсен показа зъби и спечели битката за $150 000

Ингебригтсен показа зъби и спечели битката за $150 000

  • 11 сеп 2026 | 22:11
  • 3840
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дани Моралес: Който и треньор да дойде в ЦСКА, няма да промени нещо, което върви

Дани Моралес: Който и треньор да дойде в ЦСКА, няма да промени нещо, което върви

  • 12 сеп 2026 | 16:00
  • 6918
  • 9
Хулио Веласкес: 45 минути няма да разрушат всичко, което се гради в този отбор! Горд съм с футболистите

Хулио Веласкес: 45 минути няма да разрушат всичко, което се гради в този отбор! Горд съм с футболистите

  • 12 сеп 2026 | 15:22
  • 10146
  • 39
Жалко! Никола Цолов не завърши спринта в Мадрид

Жалко! Никола Цолов не завърши спринта в Мадрид

  • 12 сеп 2026 | 16:27
  • 11978
  • 24
Съставите на Ливърпул и Фулъм, Баркола е титуляр

Съставите на Ливърпул и Фулъм, Баркола е титуляр

  • 12 сеп 2026 | 16:07
  • 1842
  • 0
Първи важен тест за България на Евроволей в София

Първи важен тест за България на Евроволей в София

  • 12 сеп 2026 | 07:00
  • 18375
  • 34
ЦСКА срещу Арда в дебюта на Моралес след оставката на Янев

ЦСКА срещу Арда в дебюта на Моралес след оставката на Янев

  • 12 сеп 2026 | 07:27
  • 17038
  • 125