Любопитни факти за Одри Веро

Тази година беше годината, в която много хора най-накрая се запознаха с невероятната Одри Веро, след като тя изуми всички на пистата отново и отново, постигайки третото най-добро време в историята на 800 метра. Но ето 10 неща, които може би не знаете за швейцарската звезда и действаща европейска шампионка.

Невероятна кариера при девойките

За някои може да изглежда, че Веро се е появила от нищото, но като девойка тя впечатляваше многократно.



През 2021 г. тя спечели европейската титла до 20 години едва на 17, а две години по-късно успешно защити титлата си – постижение, което рядко се случва на шампионати до 20 години.



През този период Веро спечели и сребърен медал на световното първенство до 20 години през 2022 г., където за първи път слезе под две минути с време 1:59.53.



Миналата година тя взе и европейската титла до 23 години в Берген с 1:57.42 на 21-годишна възраст, за да завърши кариерата си при девойките по най-добрия начин.

Висока и грациозна

С красиво дългите си крачки е очевидно, че Веро е по-висока от много от своите конкурентки и с ръста си от 175 сантиметра тя често се извисява над останалите на стартовата линия. Ръстът ѝ помага бяганията ѝ да изглеждат леки, подобно на нидерландската звезда Фемке Брьодерс-Бол.

Опити на 400 метра

Швейцарската звезда е силно конкурентна и на 400 метра, като постигна личния си рекорд от 50.80 секунди по-рано тази година през юли на швейцарския шампионат. Тя беше и част от швейцарския отбор на 4х400 метра, който се класира на седмо място на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген през 2025 г.

Дългогодишно партньорство с треньора

Веро започва да се занимава със спорт на деветгодишна възраст, след като нейният учител ѝ казва, че е талантлива и винаги се справя добре в крос-кънтрито. След като се присъединява към клуб Атлетик Белфо, Веро започва да бъде тренирана от Кристиан Берсе Нюофер и до ден днешен продължава да работи с нея.

Любима атлетка

През 2023 г. Веро споделя пред Европейската атлетика, че любимата ѝ атлетка е френската звезда в средните дистанции Ренел Ламот, която има три сребърни медала от европейски първенства по лека атлетика. Веро казва, че харесва колко забавна изглежда Ламот в Инстаграм, а двете вече са се състезавали общо девет пъти, като французойката е спечелила шест от тези надпревари.

Избира да не учи в американски колеж

В последната си година в гимназията Веро би привлякла вниманието на много американски колежи заради невероятните си постижения на международната сцена при девойките, но вместо това тя избира да остане у дома.



“Предпочитам да остана с моя клуб, моето семейство, защото съм наистина щастлива в Швейцария“, казва тя през 2023 г.

Зловеща случка

Веднъж, когато била по-малка, швейцарската звезда си пеела в стаята сама и чула някой друг също да изрича думите на песента. Случката я накарала да повярва, че духовете може би са истински.

Дебют в Диамантената лига

На 30 юни 2023 г. Веро прави своя дебют в Диамантената лига, класирайки се на шесто място в Лозана на 800 метра с време 1:59.71. В същото бягане участва и бъдещата световна шампионка Мери Мораа, както и вече добре познатата ѝ съперничка и олимпийска шампионка Кийли Ходжкинсън.

Вече световна рекордьорка

Може би се говори кога Веро ще счупи световния рекорд на 800 метра, но тя вече има световен рекорд на свое име. През 2023 г. тя пробяга 1000 метра за 2:34.89 на турнира “Мийтинг Никая“, за да счупи световния рекорд до 20 години, който все още държи.

Творчество извън пистата

Извън пистата най-големите хобита на Веро включват четене и изкуство, като в момента се интересува от научни книги, въпреки че това често се променя. Тя също така признава, че не минава и ден без да пее, а любимата ѝ песен за караоке е Love On The Brain на Риана.

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Снимки: Gettyimages