Словения се справи със Словакия на Евроволей 2026

Отборът на Словения се наложи над Словакия с 3:0 (31:29, 25:15, 25:18) в мач от Група "А" на Европейското първенство по волейбол за мъже, игран в италианския град Модена.



Това беше първи успех на словенците в групата, в която е един от фаворитите, редом до домакините от Италия и Чехия.

Словения имаше проблем в първия гейм, който спечели след изключителна борба с 31:29, като тимът четири пъти спаси геймбол на противника.

Ник Муянович бе лидер на Словения с 14 точки.

Бившият състезател на Левски София Юлиус Фиркал бе най-добър за Словакия с 12 точки.

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