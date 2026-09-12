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Словения се справи със Словакия на Евроволей 2026

  • 12 сеп 2026 | 14:34
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Словения се справи със Словакия на Евроволей 2026

Отборът на Словения се наложи над Словакия с 3:0 (31:29, 25:15, 25:18) в мач от Група "А" на Европейското първенство по волейбол за мъже, игран в италианския град Модена.

Това беше първи успех на словенците в групата, в която е един от фаворитите, редом до домакините от Италия и Чехия.

Словения имаше проблем в първия гейм, който спечели след изключителна борба с 31:29, като тимът четири пъти спаси геймбол на противника.

Ник Муянович бе лидер на Словения с 14 точки.

Бившият състезател на Левски София Юлиус Фиркал бе най-добър за Словакия с 12 точки. 

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