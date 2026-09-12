Александра Узелац подкрепи България с екип на Мони Николов

Две медалистки от завършилото миналата седмица Европейско първенство по волейбол за жени подкрепиха отбора на България в първите два мача от Евроволей 2026 в София.

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Европейската шампионка с Турция Дерия Джебиджиоглу и бронзовата медалистка със Сърбия Александра Ужелац се неизменно на трибуните в “Арена София”.

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Александра Узелац по никакъв начин не крие любовта си към разпределителя на България Симеон Николов и вчера подкрепи България с екип с №1 на националите, който носи Мони Николов.

Дария Джебеджиоглу също е от най-големите фенки на родните национали, но все още не е официализиарала кой точно от избранниците на Джанлоренцо Бленджини подкрепя.

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