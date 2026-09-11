Билетите за Европейското първенство по бокс в София вече са в продажба

Билетите за Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София вече са в продажба, съобщи Българската федерация по бокс.

"Всеки, който желае да подкрепи националите ни в "Асикс Арена" от 17 до 25 септември, може да го направи, закупувайки си талон от kupibileti.bg", написаха от федерацията на официалната си страница.

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Цените на билетите ще бъдат по 20 евро за дните от 17 до 23 септември, включително. В последните два дни (24 и 25 септември) те ще се продават срещу 40 евро. Деца до 12 години ще влизат безплатно в "Асикс Арена", а младежите от 12 до 18 години ще могат да го направят с 50% намаление.

Над 400 боксьори от Стария континент ще се качат на ринга, като сред тях личат олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти. България ще бъде представена от най-добрите си имена, както при мъжете, така и при жените. Сред тези, които ще защитават честта на страната ни при мъжете, личат актуалният европейски шампион Рами Киуан, петкратният носител на Купа "Странджа" Радослав Росенов и олимпийският бронзов медалист Хавиер Ибаниес. При жените след две години пауза се завръща световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова, а редом до нея ще застанат многократните европейски медалистки Златислава Чуканова и Венелина Поптолева.

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