Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Билетите за Европейското първенство по бокс в София вече са в продажба

Билетите за Европейското първенство по бокс в София вече са в продажба

  • 11 сеп 2026 | 21:07
  • 228
  • 0
Билетите за Европейското първенство по бокс в София вече са в продажба

Билетите за Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София вече са в продажба, съобщи Българската федерация по бокс.

"Всеки, който желае да подкрепи националите ни в "Асикс Арена" от 17 до 25 септември, може да го направи, закупувайки си талон от kupibileti.bg", написаха от федерацията на официалната си страница.

Рами Киуан е с амбиция да защити европейската си титла по бокс
Рами Киуан е с амбиция да защити европейската си титла по бокс

Цените на билетите ще бъдат по 20 евро за дните от 17 до 23 септември, включително. В последните два дни (24 и 25 септември) те ще се продават срещу 40 евро. Деца до 12 години ще влизат безплатно в "Асикс Арена", а младежите от 12 до 18 години ще могат да го направят с 50% намаление.

Над 400 боксьори от Стария континент ще се качат на ринга, като сред тях личат олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти. България ще бъде представена от най-добрите си имена, както при мъжете, така и при жените. Сред тези, които ще защитават честта на страната ни при мъжете, личат актуалният европейски шампион Рами Киуан, петкратният носител на Купа "Странджа" Радослав Росенов и олимпийският бронзов медалист Хавиер Ибаниес. При жените след две години пауза се завръща световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова, а редом до нея ще застанат многократните европейски медалистки Златислава Чуканова и Венелина Поптолева.

Борислав Георгиев: Ще имаме шест представителки на европейското първентство по бокс
Борислав Георгиев: Ще имаме шест представителки на европейското първентство по бокс
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Кои ще са следващите европейски герои на България?

Кои ще са следващите европейски герои на България?

  • 10 сеп 2026 | 19:04
  • 1171
  • 0
Дипчиков и Савов правят семинар MAX FIGHT MMA Generation в Габрово

Дипчиков и Савов правят семинар MAX FIGHT MMA Generation в Габрово

  • 10 сеп 2026 | 10:29
  • 486
  • 0
Никола Дипчиков: Идва краят на ММА диктатурата в България

Никола Дипчиков: Идва краят на ММА диктатурата в България

  • 10 сеп 2026 | 10:21
  • 2104
  • 1
Международен карате турнир Troyan Grand Prix 2026 ще се състои в Троян

Международен карате турнир Troyan Grand Prix 2026 ще се състои в Троян

  • 9 сеп 2026 | 14:59
  • 542
  • 0
Рами Киуан е с амбиция да защити европейската си титла по бокс

Рами Киуан е с амбиция да защити европейската си титла по бокс

  • 8 сеп 2026 | 20:00
  • 729
  • 0
Борислав Георгиев: Ще имаме шест представителки на европейското първентство по бокс

Борислав Георгиев: Ще имаме шест представителки на европейското първентство по бокс

  • 8 сеп 2026 | 19:30
  • 1275
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България с перфектна втора победа на ЕвроВолей 2026 пред 11 000 зрители в София

България с перфектна втора победа на ЕвроВолей 2026 пред 11 000 зрители в София

  • 11 сеп 2026 | 20:28
  • 36710
  • 91
Черно море 2:0 Локомотив (София), червен картон за "железничарите"

Черно море 2:0 Локомотив (София), червен картон за "железничарите"

  • 11 сеп 2026 | 21:51
  • 5790
  • 17
В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

  • 11 сеп 2026 | 19:56
  • 14727
  • 36
ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

  • 11 сеп 2026 | 16:15
  • 33508
  • 282
Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 17:06
  • 16606
  • 25
Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

  • 11 сеп 2026 | 14:05
  • 33616
  • 104