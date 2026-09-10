Дипчиков и Савов правят семинар MAX FIGHT MMA Generation в Габрово

Най-успешният и най-изявен български ММА боец Никола Дипчиков ще проведе специален семинар за смесени бойни изкуства в Габрово. Той ще го направи съвместно със Светлозар Савов - друга популярна фигура у нас. Семинарът е под шапката MAX FIGHT MMA GENERATION и е инспириран от президента на MAX FIGHT Любен Джубрилов, който отдавна мечтае и планира такова занимание.

Ето какви подробности за семинара даде Дипчиков в подкаста "Неформално с Георги Петков":

„На 3 октомври ще направим семинар, MMA семинар в град Габрово. Ще бъдем треньори аз и Светозар Савов. Идеята на цялото това нещо е да популяризираме MMA в България, колкото се може повече хора да се срещнат, да се запознаят с нас. Все пак аз и Зарко сме едни от най-изявените MMA бойци на международната сцена и много ми се иска колкото се може повече деца, хора да се запознаят с нас, да се докоснат, да видят начина, по който разсъждаваме, да видят начина, по който тренираме и всичкия тоя опит, който имаме през всичките години, който сме натрупали, да можем да го предадем нататъка. Всичко е единствено и само с цел развитие на българския MMA.“

„Аз между другото нямам още много опит като треньор. Все още съм състезател. Предстоят ми мачове. Зарко от вече доста време треньорства в Русе, в неговия роден град. Получава му се много добре и за мен ще е по-скоро първи крачки към треньорската дейност. Той вече го е започнал този път отдавна. И тука може би е моментът да спомена, че треньорът на габровския клуб Хоб Габрово Даниел Илиев се казва, ни покани. Той се свърза с мен и под шапката на община Габрово ще се състои този ивент и ще бъде много интересно. Препоръчвам на абсолютно всеки, който има интерес.“

„Входът е свободен. Напълно безплатно е. Целта ни е това да се превърне в практика, да обикаляме цяла България, да се срещаме с колкото се може повече хора, с колкото се може повече деца. Даже много хора ми писаха и ми звъняха дали могат да дойдат като публика. Естествено, че могат да дойдат като публика. Идеята е да се срещнем с колкото се може повече хора, да се запознаят с нас и да имат право на избор. Да имат право на избор хората, а не само да им бъдат показвани някакви други бойци, да имат някакъв друг вариант, на който да подражават.“

„Ще се организираме. Задължително ще бъде заснемано. Задължително ще има и медийна изява, ще има и начин да се види какво се е случило, защото за нас това е важно. На нас ни е важно колкото се може повече хора да участват в това събитие, дали на живо или после пред екраните. За нас е важно да видят колкото се може повече хора нашия метод на трениране, нашия начин на разсъждение, да видят български MMA бойци, които са пробили на международната сцена – как са стигнали дотам.“

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