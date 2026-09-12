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  3. Боян Йотов донесе злато за България на Големия шлем по джудо в Унгария

Боян Йотов донесе злато за България на Големия шлем по джудо в Унгария

  • 12 сеп 2026 | 00:52
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Боян Йотов донесе злато за България на Големия шлем по джудо в Унгария

Българският джудист Боян Йотов спечели златния медал в категория до 66 килограма на престижния турнир от сериите Голям шлем в Будапеща, Унгария. Състезанието се проведе в зала „Пап Ласло Арена“. На финала българинът се наложи над изненадата на турнира Бямбасурен Улзийбаяр от Монголия, който преди надпреварата се намираше извън топ 500 на световната ранглиста. Бронзовите отличия в категорията отидоха при олимпийския медалист Денис Виеру (Молдова) и Рюсей Секи (Япония).

Финалната среща започна с офанзива на монголския състезател, който опита няколко атаки, но без да стигне до точкова оценка. Йотов демонстрира отлична тактическа зрялост и хладнокръвие, като първо изненада съперника си със светкавична контраатака, донесла му оценка „ваза-ари“.

Българинът продължи да контролира събитията на татамито и при следващата чиста възможност приложи втора перфектна контра, която този път му донесе чиста победа с „ипон“ и златния медал.

С този триумф Боян Йотов записа най-големия успех в кариерата си на международната сцена при мъжете, след като през 2025 година беше завоювал бронз на Гран при в Загреб.

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