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Никола Дипчиков: Идва краят на ММА диктатурата в България

  • 10 сеп 2026 | 10:21
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Никола Дипчиков: Идва краят на ММА диктатурата в България

Никола Дипчиков беше специален гост в "Неформално с Георги Петков". Най-популярният ни ММА състезател, изградил безупречно реноме в Русия, коментира предстоящия семинар, който ще проведе в Габрово, съвместно с друга запазена марка на родните смесени бойни изкуства - Светлозар Савов. Дипчиков обсъди и последните събития в нашата ММА реалност, като разясни какво планира в най-близко бъдеще.

"На 03.10 ще проведем семинар. Идеята на цялото това нещо е да популяризираме ММА в България. Защо? Абсолютно всички виждат, че Българската федерация по ММА не работи. Тя покрива само санитарния минимум вече години наред. Професионален ММА в България няма! Как може най-бързо развиващият се спорт в света, да не съществува у нас?", недуомява Дипчиков. И добавя:

"UFC е орелът в небето. Птичката в ръцете може да са други организации, като KSW, BRAVE, ACA... Има много други организации, които могат да те направят голям боец и да ти отворят вратите към UFC".

"MAX FIGHT дава идеално поле за изява. Точно затова с Любен Джубрилов провеждаме този тип събития. Българският ММА трябва да се възроди първо в България! Всичко много ще се промени тогава, когато роден в България, живеещ тук, трениращ тук боец започне да се издържа от този спорт. Тогава имиджът на българския ММА ще се изчисти страшно много", категорично заяви боецът.

"Голям екип от хора вече знае истината каква е. Знаят кой е крив и кой прав. Виждат кой иска да развива и кой иска да има диктатура. Ние ще бъдем хората, които ще се заемем с това българският ММА да се възроди и ще го постигнем! Всяко нещо има начало и край. Краят ще дойде. Възраждането - също", завърши Никола Дипчиков.

Посетете събитието в Габрово на 03.10. Всичко по темата можете да намерите в социалните мрежи на Дипчиков, както и в страниците на MAX FIGHT.

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