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Кои ще са следващите европейски герои на България?

  • 10 сеп 2026 | 19:04
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Кои ще са следващите европейски герои на България?

България ще бъде домакин за пръв път на Европейско първенство по бокс за мъже и жени. За страната ни това ще бъде шести шампионат на Стария континент на родна територия в историята, но никога досега не се е случвало София да приеме най-добрите, както при мъжете, така и при жените.

С наближаването на турнира, който ще се проведе в "Асикс Арена" от 15 до 26 септември, е любопитно да видим и какво "носи" домакинското предимство. Възможността да играеш пред родна публика. Да те гледат най-близките и всеки от тях да те подкрепя от първите редове на трибуните. Привилегия, която не се случва често и е интересно да проверим как се е отразявала на предходните поколения.

Рами Киуан е с амбиция да защити европейската си титла по бокс
Рами Киуан е с амбиция да защити европейската си титла по бокс

За пръв път страната ни приема европейско първенство през далечната вече 1983 година. Сцена на битките е зала "Конгресна" във Варна. Националите ни се представят впечатляващо, като печелят общо седем медала. На върха на Европа се качват последователно Ивайло Маринов, Петър Лесов и Емил Чупренски. Пламен Камбуров печели сребро, докато Йордан Лесов, Михаил Таков и Петър Стоименов се поздравяват с бронзови отличия.

23 години отнемат, за да може България отново да организира шампионат на такова ниво. В Пловдив през 2006-а петима наши боксьори се качват на почетната стълбичка. Борис Георгиев ликува като европейски шампион, а Детелин Далаклиев и Спас Генов се окичват със сребро. На трето място се класират Алексей Шайдулин и Кубрат Пулев.

Борислав Георгиев: Ще имаме шест представителки на европейското първентство по бокс
Борислав Георгиев: Ще имаме шест представителки на европейското първентство по бокс

За последно страната ни приема Европейско първенство за мъже в Самоков през 2015 година. Тогава отново петима българи достигат до медалите в хода на шампионата. Златото е поставено на гърдите на Даниел Асенов, докато с бронзови отличия приключват Тинко Банабаков, Елиан Димитров, Тервел Пулев и Петър Белберов.

Година по-късно в София за пръв път се организира Европейско първенство за жени. А на сцената големия си пробив към върха последователно правят Севда Асенова, Станимира Петрова и Деница Елисеева.

Открита тренировка на боксовите национали преди Европейското
Открита тренировка на боксовите национали преди Европейското

През 2018-а столицата ни за последно бе домакин на такъв форум. И той остави незабравими спомени, след като цели шест българки се качиха на почетната стълбичка. Станимира Петрова спечели ново злато на сметката си, а на върха застанаха още Стойка Кръстева и Мелис Йонузова. Севда Асенова добави сребърно отличие във витрината си, докато Габриела Димитрова и Деница Елисеева грабнаха бронз.

Така равносметката от петте първенства на Европа, проведени в България до момента, е наистина впечатляваща. Общо 26 медала са спечелени от нашите национали, като от тях цели 11 са златни. Остава седмица то първенството в "Асикс Арена" в София и въпросът е – кои ще са следващите европейски герои на България?

Станимира Петрова преди завръщането на ринга: Искам да се насладя на момента
Станимира Петрова преди завръщането на ринга: Искам да се насладя на момента
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Снимки: Sportal.bg

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