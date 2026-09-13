Байерн няма да подцени новака Елверсберг

В среща от 3-тия кръг на германската Бундеслига Елверсберг приема Байерн (Мюнхен) на стадион "Урзафарм-Арена". Двубоят е днес от 18:30 часа.

Новакът Елверсберг започна впечатляващо първия си сезон в елита. Отборът заема 4-то място в класирането с пълен актив от 6 точки след първите два мача и голова разлика 7:5. В дебютния си мач отборът спечели срещу Байер (Леверкузен) с 3:2 у дома, а след това надделя над Борусия (Мьонхенгладбах) с 4:3 като гост. В турнира за Купата на Германия "елфите" също постигнаха успех с 3:1 срещу Дуисбург.

Байерн (Мюнхен) се намира на 6-о място в подреждането с 4 точки и голова разлика 5:1. Баварците започнаха шампионата с убедителна победа с 5:1 над Щутгарт, но в миналия кръг завършиха 0:0 при гостуването си на Шалке 04. През седмицата възпитаниците на Венсан Компани разгромиха норвежкия Бодьо/Глимт с 5:0 в Шампионската лига, а преди това победиха Оснабрюк с 4:1 за Купата на Германия и спечелиха Суперкупата на Германия след победа с 2:1 над Борусия (Дортмунд).

Това е първият официален двубой между Елверсберг и Байерн (Мюнхен) в елита на германския футбол, поради което липсва предишна история на преки срещи между тях на това ниво.

За домакините извън сметките е контузеният Том Цимершийд. Наставникът на Елверсберг Винсент Вагнер няма да може да води тима от скамейката, тъй като получи два жълти картона в предишния мач и ще изгледа двубоя от трибуните. Основната заплаха за вратата на Байерн ще е българският национал Лукас Петков.

В състава на Байерн (Мюнхен) крилото Серж Гнабри е извън строя поради мускулна контузия, докато Джамал Мусиала се завърна сред титулярите срещу Бодьо/Глимт и дори вкара гол. Очаква се германският национал да е в стартовите 11 и днес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages