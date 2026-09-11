Елитната U18: Лидерите с нови изпитания в петия кръг

Петият кръг в Елитната група до 18 години ще предложи осем интересни двубоя, разпределени в два дни. Седем от срещите ще се изиграят в събота, 12 септември, а програмата ще завърши в неделя с мача между Арда и Ботев София.

Септември остава единственият отбор с пълен актив след първите четири кръга. Столичани записаха четири поредни победи и впечатляваща голова разлика 25:1. В предишния кръг те разгромиха Нефтохимик със 7:1, а сега приемат Национал. Гостите имат една точка и пристигат след домакинско поражение с 1:2 от Локомотив София.

Програмата започва в 10:00 часа с двубоя между Локомотив Горна Оряховица и Хебър. Домакините стартираха сезона с две поредни победи, но след това допуснаха тежки загуби от Ботев Пловдив и Пирин. Тимът от Пазарджик все още търси първия си успех, след като в предишния кръг завърши 1:1 с Берое.

От 10:30 часа Локомотив София приема Локомотив Пловдив. Двата отбора са непобедени и имат по десет точки, което превръща срещата в един от големите акценти на кръга. „Железничарите“ победиха Национал с 2:1, докато пловдивчани се наложиха със същия резултат над Миньор.

От 11:00 часа Берое ще бъде домакин на Нефтохимик. Старозагорци все още нямат победа, но завършиха наравно в последните си три срещи. Бургазлии имат три точки и ще търсят реакция след тежкото поражение с 1:7 от лидера Септември.

По същото време е и двубоят Септември – Национал. Домакините ще преследват пета поредна победа, докато Национал ще опита да прекъсне серията си от две последователни поражения.

От 12:00 часа Славия приема Янтра. „Белите“ също продължават без загуба и събраха десет точки, като в предишния кръг победиха Ботев София с 3:1. Янтра все още е без спечелена точка след поражението с 1:3 от Ботев Пловдив.

От 15:00 часа Миньор ще се изправи срещу Дунав. Перничани имат шест точки и ще търсят завръщане на победния път след загубата с 1:2 от Локомотив Пловдив. Русенци са със седем точки, а в четвъртия кръг завършиха 0:0 с Арда.

Последната съботна среща започва в 16:00 часа, когато Ботев Пловдив приема Пирин. „Канарчетата“ се намират в добра форма и записаха две поредни победи – с 5:0 над Локомотив Горна Оряховица и с 3:1 над Янтра. Благоевградчани постигнаха първия си успех в предишния кръг, след като разгромиха Локомотив Горна Оряховица с 4:0.

Петият кръг ще завърши в неделя, 13 септември, от 11:00 часа с двубоя между Арда и Ботев София. Кърджалийци имат пет точки и в последната си среща завършиха 0:0 с Дунав. Столичани са с три точки след първите си четири двубоя и ще опитат да реагират след поражението от Славия.

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