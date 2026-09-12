БФС поздрави Александър Димитров

Днес селекционерът на мъжкия национален отбор на България Александър Димитров празнува своя 50-годишен юбилей! Той е роден на 12 септември 1976 г. в София. Юноша е на ЦСКА, а кариерата му на футболист преминава през Янтра, Беласица, Персипура (Индонезия) и Академик (София).

Треньорският му път започва като асистент на Иван Колев в Персипура, впоследствие двамата работят съвместно и в националния отбор на Индонезия. След завръщането си в България Александър Димитров работи в различни родни клубове, сред които са Ботев (Пловдив), Берое (Стара Загора), Локомотив (Горна Оряховица) и Витоша (Бистрица), както и в юношеските национални гарнитури до 17 и 19 г.

През 2014 г. под негово ръководство съставът до 19 г. се класира на финалите на европейското първенство в тази възрастова категория, след като печели квалификационната си група в изключително сериозната конкуренция на Швеция, Чехия и Италия. Година по-късно – през 2015 г. – води и селекцията до 17 г. на еврофиналите в България.

От декември 2018 г. до септември 2025 г. Александър Димитров е селекционер на младежкия национален отбор, преди да застане начело на България “А”. Под негово ръководство трикольорите спечелиха турнира FIFA Series в Индонезия през март тази година.

"Българският футболен съюз честити юбилея на г-н Димитров и му пожелава здраве, щастие и много професионални успехи", написаха от БФС.

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