България направи своята крачка на световната сцена в 3х3 футбола

България направи своята първа крачка на световната сцена в 3х3 футбола с участие на световното първенство в Утрехт, Нидерландия. Българският тим попадна в група C заедно с Финландия, САЩ, Италия, Англия, Австралия и Сингапур. В силната международна конкуренция България записа победи срещу Австралия и Сингапур и завърши на пето място в групата.

Участието в Утрехт е важна стъпка в развитието на уличния футбол у нас и част от усилията на Bulgarian Street Sports за утвърждаването и популяризирането на формата 3х3. Организацията представлява България като равноправен член на International Street Football Association (ISFA), а българското участие на световното първенство получи висока оценка.

Надпреварата събра представители на повече от 32 нации и предложи сериозно международно присъствие, директни излъчвания и коментарни студиа на четири езика. Световната титла спечели Босна и Херцеговина, следвана от Литва и Япония. Сред най-колоритните участници бяха и отборите на Ангола, Мексико и Чили.

За България участието в Утрехт е само началото. Амбицията е натрупаният международен опит да бъде използван за следващи участия на световната сцена и за последователното развитие на 3х3 футбола в страната.

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