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България U15 се събира за лагер, предстоят две контроли

  • 7 сеп 2026 | 16:38
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България U15 се събира за лагер, предстоят две контроли

Националният отбор на България U15 ще проведе първия си лагер за футболисти, родени през 2012 г. Селекцията ще се събере в периода от 7 до 10 септември, а лагерът поставя началото на работата с набор 2012 като национална селекция и ще даде възможност на треньорския щаб да се запознае отблизо с повиканите футболисти и да постави основите на работата с отбора.

На 10 септември (четвъртък) България U15 ще изиграе две контролни срещи срещу състави от по-горната възраст U16. От 09:00 часа националите ще се изправят срещу Славия U16, а от 11:00 часа ще срещнат Септември U16.

За първия лагер на България U15 са повикани 26 футболисти от български и чуждестранни клубове. В състава попадат състезатели на ЦСКА, Левски, Лудогорец, Локомотив (Пловдив), Пирин (Благоевград), Ботев (Пловдив), Етър, Марица, Национал и Бургас Спорт, както и футболисти, развиващи се в Испания и Хърватия.

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