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Международен карате турнир Troyan Grand Prix 2026 ще се състои в Троян

  • 9 сеп 2026 | 14:59
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Международен карате турнир Troyan Grand Prix 2026 ще се състои в Троян

Международният турнир по карате „Troyan Grand Prix 2026“ ще се състои на 10 октомври в спортната зала в Троян, съобщи за БТА сенсей Емил Атев, президент и старши треньор на троянския карате клуб „Атнес“, който е домакин и съорганизатор на състезанието, с подкрепата на Община Троян.

Очаква се в надпреварата да участват стотици бойци от България и чужбина. Те ще се състезават в различни възрастови групи и категории в дисциплините ката и кумите.

Турнирът е включен в официалния спортен календар и ще бъде администриран чрез международната дигитална платформа Sportdata Online Karate.

„За нас е чест и огромна отговорност отново да посрещнем елита на българското карате в Троян. Нашите състезатели са в отлична форма, което доказваме с успехите си от последните състезания. Готови сме да покажем висок спортен дух и да зарадваме родната публика“, каза Атев.

Състезанието ще започне в събота сутринта с елиминационни срещи, а официалното откриване и финалите в отделните категории са предвидени за следобедните часове.

Входът за зрители е свободен, посочват организаторите, които канят жителите и гостите на Троян да присъстват на надпреварата и да подкрепят местните състезатели.

Карате клуб „Атнес“ – Троян развива и популяризира източните бойни изкуства сред децата и младежите в региона. Клубът има дългогодишна дейност и организира национални спортни прояви, сред които детският турнир „Костенурки – нинджа“.

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