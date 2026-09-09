Тръмп: В снукъра трудните моменти са повече от хубавите

Световният шампион от 2019 година Джъд Тръмп призна, че за успешна може да се смята единствено седмица, която завършва със спечелен трофей. Той започна участието си на English Open с победа с 4:0 над Джордан Браун в Брентууд.

Асото в колодата започна сезона с титла от Шанхай Мастърс. Наскоро обаче той загуби първото място в световната ранглиста за сметка на шампиона от „Крусибъл“ през 2025 година Джао Синтонг.

Тръмп, който има 31 ранкинг титли, видимо беше разочарован след поражението си с 3:6 от бъдещия шампион Джак Джоунс на полуфиналите на British Open през миналата седмица. Тази вечер обаче брейкове от 87 и 68 точки му помогнаха да постигне убедителна победа и да се върне на правилния път. Следващият му съперник е Ашли Карти.

„Винаги е хубаво, когато можеш да спечелиш толкова убедително. Искаш да запазиш възможно най-много енергия. Това е натоварен период от сезона. През последния месец и половина играем почти всяка седмица. Стремиш се да пестиш сили и да преминаваш с лекота през началните кръгове“, заяви 37-годишният Тръмп. „Това е труден спорт, защото в девет от десет случая всяка седмица се прибираш у дома разочарован. В снукъра трудните моменти са много повече от хубавите. Не е лесно, но мисля, че вече се справям по-добре с тях. Често имам усещането, че не показвам най-добрата си игра, което може да бъде разочароващо. През този сезон се чувствам доста добре, затова загубите болят още повече.“

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