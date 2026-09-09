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  3. Марк Уилямс: Няма да спирам, ще играя и при аматьорите!

Марк Уилямс: Няма да спирам, ще играя и при аматьорите!

  • 9 сеп 2026 | 10:15
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Марк Уилямс: Няма да спирам, ще играя и при аматьорите!

Марк Уилямс отново потвърди желанието си да продължи да се състезава без определен краен срок, след като победи с 4:3 тайландеца Танават Тирапонгпайбун. Другите двама представители на легендарния „Випуск 92“ – Рони О’Съливан и Джон Хигинс, които не участват през тази седмица в English Open, наскоро обсъдиха плановете си да се оттеглят от спорта през следващите години. Уилямс обаче няма никакво намерение да прибира щеката.

„Другите двама казаха, че ще приключат след няколко години, но аз ще продължа, колкото и дълго да е това", каза 51-годишният Уилямс. "Ще играя колкото мога повече. Ще участвам при аматьорите или където и да е. За мен не трябва да се тревожите. Другите двама, моите приятели, казват, че ще се оттеглят след няколко години, което е добра новина за останалите. Аз ще продължа дори когато се смъкна в ранглистата. Вече не сме играчите, които бяхме. Джон изобщо не е толкова добър, колкото беше. Рони е само сянка на предишното си аз. Те си поставиха краен срок, а аз приех, че вече съм далеч от нивото, на което бях.“

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