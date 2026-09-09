Марк Уилямс: Няма да спирам, ще играя и при аматьорите!

Марк Уилямс отново потвърди желанието си да продължи да се състезава без определен краен срок, след като победи с 4:3 тайландеца Танават Тирапонгпайбун. Другите двама представители на легендарния „Випуск 92“ – Рони О’Съливан и Джон Хигинс, които не участват през тази седмица в English Open, наскоро обсъдиха плановете си да се оттеглят от спорта през следващите години. Уилямс обаче няма никакво намерение да прибира щеката.
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„Другите двама казаха, че ще приключат след няколко години, но аз ще продължа, колкото и дълго да е това", каза 51-годишният Уилямс. "Ще играя колкото мога повече. Ще участвам при аматьорите или където и да е. За мен не трябва да се тревожите. Другите двама, моите приятели, казват, че ще се оттеглят след няколко години, което е добра новина за останалите. Аз ще продължа дори когато се смъкна в ранглистата. Вече не сме играчите, които бяхме. Джон изобщо не е толкова добър, колкото беше. Рони е само сянка на предишното си аз. Те си поставиха краен срок, а аз приех, че вече съм далеч от нивото, на което бях.“