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Очаквайте: Открита тренировка на националния отбор по бокс преди Европейското
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Деси Божилова и още куп българи на европейските първенства в София

  • 8 сеп 2026 | 13:46
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Деси Божилова и още куп българи на европейските първенства в София

България ще бъде домакин на европейските първенства по снукър за жени, отбори, ветерани, супер ветерани, хора с увреждания и във форматите Shoot Out и 6 червени. Софийският хотел "Принцес" ще приеме най-добрите състезатели от Стария континент от 9 до 24 септември.

Голямата новина е, че Десислава Божилова ще участва в турнира при жените. Както е известно, тя е в световния елит на реферите на World Snooker Tour и е единствената жена съдия на финала на Световното първенство, Мастърс и Шампионата на Обединеното кралство.

Турнирът при жените започва още на 9 септември от 9 часа, а официалното откриване е в петък (11 септември) от 19:00 часа.

Ето състава на България за европейските първенства:

за хора с увреждания: Николай Христов

ветерани: Николай Попов, Христо Димитров, Свилен Мичев; Димитров и Мичев ще бъдат и в отборното състезание за ветерани

супер ветерани: Борис Лазарков

отбори: Братислав Кръстев/Виктор Илиев, Велиан Димитров/Георги Величков, Жан Лаушман/Георгий Петрунко

жени: Десислава Божилова

за 6 червени: Светослав Геков, Братислав Кръстев, Виктор Илиев, Георгий Петрунко

за Shoot Out: Светослав Геков, Георги Величков, Виктор Илиев, Георгий Петрунко, Десислава Божилова

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