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Мечтан финал в Ню Йорк: Сабаленка срещу Рибакина

  • 12 сеп 2026 | 08:10
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Мечтан финал в Ню Йорк: Сабаленка срещу Рибакина

В повторение на финала на Australian Open 2026 ни очаква перфектният завършек на US Open – световната номер едно Арина Сабаленка ще застане от едната страна на мрежата срещу Елена Рибакина, чието име в понеделник ще бъде придружено от означението „№1“, когато тя официално оглави ранглистата.

Време е последната дума във „Флашинг Медоус“ да бъде казана. След като през март последователно спечели турнирите в Индиън Уелс и Маями, защитаващата титлата си Сабаленка не успяваше да поддържа обичайните си безпощадно високи стандарти. Тя пропиляваше убедителни преднини и дори загуби един сет с 0:6.

Сега обаче се завърна с пълна сила и е „изключително амбицирана“ да постигне забележителен хеттрик от три поредни титли на US Open.

„Не се представях особено добре в средната част на сезона“, призна поставената под номер едно Сабаленка. „Когато говорим за турнирите от Големия шлем, това е нещо като последен напън за сезона. Много силно исках да стигна до финала и, разбира се, сега искам да извървя целия път.“

Рибакина настоява, че предстоящото ѝ изкачване до първото място в света не я разсейва. Тя е съсредоточена върху това да добави титлата от US Open към двата си трофея от Големия шлем. Това би била съвършената коронация.

Общият баланс в преките двубои е 10:7 в полза на Сабаленка. След миналогодишния US Open обаче между двете водещи тенисистки в тура почти няма разлика. За този период те са се срещали пет пъти, включително в три финала. Сабаленка има леко предимство от 3:2 победи, след като спечели в Ухан през миналата година, както и в Индиън Уелс и Маями по пътя към така наречения „Слънчев дубъл“.

От друга страна, двете победи на Рибакина през този период са изключително значими. Тя надделя с 6:3, 7:6(0) в сблъсъка за титлата на Финалите на WTA. След това казахстанката спечели и оспорвания финал на Australian Open с 6:4, 4:6, 6:4.

„Тигрицата“ Сабаленка е хищникът, който дебне зад основната линия през последните две седмици и преследва съперничките си с характерната си интензивност и свирепа мощ. Тя вече е в серия от 19 поредни победи на US Open. Шампионката от „Уимбълдън“ Линда Носкова принуди 28-годишната тенисистка да достигне абсолютния предел на възможностите си. След това двукратната защитаваща титлата си шампионка прегази поставената под номер три Джесика Пегула. Представянето ѝ накара американката да заяви: „Мисля, че с начина, по който игра тази вечер, тя вероятно щеше да победи всяка съперничка.“

Що се отнася до Рибакина, световната номер две постепенно достигна до най-добрата си форма в хода на турнира. След като се класира сред най-добрите осем, тя майсторски обърна развоя на четвъртфиналния си двубой срещу бившата номер четири в света Джън Цинуън.

В повторение на тазгодишния финал на Australian Open Арина Сабаленка и Елена Рибакина ще се изправят една срещу друга в събота в битка за титлата на сингъл при жените на US Open 2026. Сабаленка води с 10:7 победи в преките им двубои и ще търси реванш, след като Рибакина спечели титлата в Мелбърн.

Рибакина има две победи от два финала в турнирите от Големия шлем – на Australian Open през 2026 г. и на „Уимбълдън“ през 2022 г.

За четвърта поредна година Сабаленка достига до финала във „Флашинг Медоус“. Тя ще преследва трета последователна титла на US Open и общо пети трофей на сингъл от Големия шлем.

Рибакина ще се опита да детронира Сабаленка като настоящата „Кралица на Куинс“, след като вече я свали от върха на световната ранглиста. Победата ѝ над Джън Цинуън на четвъртфиналите гарантира, че тя ще стане номер едно в света при публикуването на новата ранглиста. Сабаленка заемаше първото място в продължение на 99 поредни седмици.

И двете демонстрират изключително ефективен тенис. По пътя към финала Сабаленка е прекарала на корта осем часа и 47 минути, като е загубила само един сет. Рибакина е играла девет часа и 43 минути и е отстъпила в два сета.

През последните години турнирите от Големия шлем при жените се отличават с голямо разнообразие от шампионки. В осем от последните десет години всеки от четирите турнира е бил печелен от различна тенисистка. Ако Сабаленка триумфира, тази тенденция ще продължи.

Ако Рибакина спечели, тя ще се присъедини към Сабаленка от 2024 г. и Ига Швьонтек от 2022 г. като тенисистка с две титли от Големия шлем в рамките на една календарна година.

Две шампионки от Големия шлем, които доказват защо са двете водещи фигури в женския тенис.

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