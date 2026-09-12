Алфи Хюит и Гордън Рийд с шеста титла на US Open след впечатляващ обрат

Алфи Хюит и Гордън Рийд сътвориха изключителен обрат, за да спечелят титлата на двойки за мъже в тениса на колички на Откритото първенство на САЩ за шести път в своите кариери. Британското дуо показа непримирим дух на корт 11 в Ню Йорк, надделявайки над Мартин де ла Пуенте от Испания и Рубен Спааргарен от Нидерландия с 2-6, 6-3, 10-7.

Мачът започна трудно за поставените под номер едно Хюит и Рийд. Испанско-нидерландският тандем Де ла Пуенте и Спааргарен пое пълния контрол в първия сет, спечелвайки шест поредни гейма, за да го затвори при 6-2. Във втората част Де ла Пуенте и Спааргарен отново поведоха с пробив, поставяйки британците в изключително сложна ситуация.

Въпреки пасива, Хюит и Рийд намериха сили за обрат. Те бързо върнаха пробива, изравниха за 3-3 и с прецизна игра спечелиха втория сет с 6-3. В решителния дълготраен тайбрек опитът на британците си каза думата и те затвориха мача с 10-7, подпечатвайки трофея.

Това е трета поредна титла от Големия шлем за Хюит и Рийд през сезон 2026, след като по-рано през годината те триумфираха и на Откритото първенство на Франция и Уимбълдън.

Победата носи и исторически юбилей за Гордън Рийд, който вече има 30 титли на двойки от турнирите от Шлема в своята богата кариера. Заедно с Хюит те циментират статута си на един от най-успешните дуети в историята на тениса на колички.

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