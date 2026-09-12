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Изненадата Хъл Сити ще опита да създаде проблеми и на Челси

  • 12 сеп 2026 | 07:32
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Изненадата Хъл Сити ще опита да създаде проблеми и на Челси

В събота, 12 септември 2026 г., от 17:00 часа българско време Челси приема Хъл Сити на своя стадион "Стамфорд Бридж" в двубой от 4-тия кръг на английската Премиър лийг. Главен съдия на сблъсъка ще бъде Фарай Халам.

Воденият от Чаби Алонсо тим на Челси заема 4-то място във временното класиране на Премиър лийг с актив от 6 точки след 3 изиграни мача (2 победи, 0 равенства и 1 загуба) и голова разлика 8:7. Сините започнаха шампионата с успех като гост над Фулъм с 3:2 и победа у дома срещу Брайтън с 4:3, преди да претърпят поражение с 1:2 срещу Арсенал в миналия кръг. В последния си официален мач в средата на седмицата лондончани се наложиха над Лийдс с 6:3 в турнира за Карабао Къп.

Воденият от Сергей Якирович тим на Хъл Сити прави страхотен старт след завръщането си в елита. "Тигрите" се намират на 3-то място в подреждането с 7 точки от 3 мача (2 победи, 1 равенство и 0 загуби) и все още нямат допуснат гол в първенството (голова разлика 3:0). Те стартираха с сензационен успех у дома над Манчестър Юнайтед с 2:0, последван от победа като гост над Ковънтри с 1:0 и нулево равенство срещу Астън Вила. През седмицата Хъл претърпя поражение с 0:1 от Съндърланд в Карабао Къп. Сега обаче тимът се надява да създаде проблеми и на лондончани.

Челси доминира изцяло в историята на това съперничество. Двата отбора са се изправяли един срещу друг общо 49 пъти, като "сините" имат 35 победи, 10 равенства и едва 4 поражения. В рамките на Премиър лийг Челси никога не е губил от Хъл Сити в 10 изиграни мача (8 победи и 2 равенства).

Доминацията личи и от последните шест сблъсъка помежду им, в които лондончани имат 6 победи във всички турнири.

Ако Хъл Сити успее да опази мрежата си суха на "Стамфорд Бридж", ще се превърне в първия новак в историята на висшия английски футбол, който не допуска гол в първите си четири мача от сезона. В същото време Челси поддържа перфектна серия от победи у дома във всички турнири от началото на кампанията.

В лагера на домакините мениджърът Чаби Алонсо потвърди, че Мойсес Кайседо все още не е готов за игра след травмата си в прасеца и няма да се поемат излишни рискове с него. Извън сметките за съботния двубой остават също така Марко Палестра, Джордан Хендерсън и Емануел Емега. Добрата новина за Челси е завръщането в състава на халфа Ромео Лавия, който е напълно възстановен.

За гостите от Хъл Сити проблеми са свързани с редица контузени състезатели. Извън строя са вратарят Джак Бътланд (травма в ръката), защитникът Чарли Хюз (препони), както и полузащитниците Хидемаса Морита (прасец), Елиот Матазо (коляно) и Дарко Гиаби (препони). Нападателят Илиас Анса също пропуска мача поради проблеми с гърба.

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Снимки: Gettyimages

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