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Мастантуоно се развихри с хеттрик и донесе първа победа на Фиорентина за сезона

  • 11 сеп 2026 | 23:54
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Мастантуоно се развихри с хеттрик и донесе първа победа на Фиорентина за сезона

В среща от 4-тия кръг на италианската Серия "А", отборът на Фиорентина постигна зрелищна победа с 4:2 като гост срещу Венеция. Двубоят се изигра на стадион „Пиер Луиджи Пенцо“ и се превърна в рецитал на Франко Мастантуоно (29', 30', 84'), който отбеляза три от попаденията за своя тим. Останалите голове в срещата бяха дело на Акор Адамс (22') и Антоан Ено (86') за домакините, както и на Матео Пелегрино (66') за гостите.

Домакините започнаха по-активно и откриха резултата в 22-ата минута, когато Джанлука Бусио намери с пас в коридор Акор Адамс, който от движение стреля точно за 1:0.

Радостта на Венеция обаче бе кратка, тъй като Фиорентина направи бърз обрат за две мнути. Първо в 29-ата минута Франко Мастантуоно напредна и с удар от границата на наказателното поле изравни резултата. Само минута по-късно Мастантуоно получи топката на границата на пеналта и с техничен удар покрай вратаря отбеляза своя втори гол в срещата за 1:2.

През втората част гостите нанесоха нов удар. В 66-ата минута при бърза контраатака Матео Пелегрино изскочи зад противниковата защита и хладнокръвно прати топката в мрежата за 1:3.

В 84-ата минута интригата в мача окончателно приключи, след като хитър прехвърлящ пас изведе Франко Мастантуоно и той бележи отблизо, за да оформи своя хеттрик за 1:4.

Домакините все пак върнаха едно попадение в 86-ата минута, когато след центриране отдясно на Ридшесиано Хапс, нападателят Антоан Ено с удар от въздуха оформи крайното 2:4.

С тази победа Фиорентина се отлепи от дъното, събирайки актив от 3 точки, което отрежда на тима 15-о място в моментното класиране. Отборът на Венеция остава без спечелена точка от началото на шампионата и заема 20-а позиция в таблицата.

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Снимки: Gettyimages

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