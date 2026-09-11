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Иняки Уилямс се отказа от националния отбор на Гана

  • 11 сеп 2026 | 21:28
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Иняки Уилямс се отказа от националния отбор на Гана

Нападателят на Атлетик Билбао Иняки Уилямс обяви, че прекратява кариерата си в националния отбор на Гана, за да се съсредоточи изцяло върху клубните си задължения. Новината беше потвърдена от футболната федерация на африканската държава.

Роденият в Билбао футболист е информирал лично селекционера на „черните звезди“ Ото Адо за своето решение. „Той ни съобщи, че повече няма да бъде на разположение на националния отбор на Гана, за да се концентрира върху Атлетик Билбао“, заяви Адо. „Ние уважаваме решението му“, допълни треньорът.

Уилямс, чиито родители са от Гана, избра да представлява африканската страна през 2022 г., след като дълго време не получаваше повиквателна за официален мач на Испания. Той дебютира за „Ла Роха“ в приятелска среща срещу Босна и Херцеговина през 2016 г., но това остава единственият му мач за европейския тим.

С фланелката на Гана нападателят взе участие на Световното първенство в Катар през 2022 г. и записа общо 17 мача, в които отбеляза един гол. Последната му поява за „черните звезди“ беше през януари тази година по време на турнира за Купата на африканските нации.

Иняки е по-големият брат на Нико Уилямс, който е настоящ национал на Испания и също игра на Мондиала в Катар.

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Снимки: Gettyimages

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