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Европейската шампионка Вайнио ще участва в маратоните в Берлин и Валенсия

  • 11 сеп 2026 | 18:55
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Европейската шампионка Вайнио ще участва в маратоните в Берлин и Валенсия

Европейската шампионка в маратона Алиса Вайнио обяви плановете си да се състезава както на маратона в Берлин на 27 септември, така и на този във Валенсия на 6 декември.

С тези две участия броят на маратоните за финландската бегачка през 2026 г. ще достигне пет, а общо осем за последните 15 месеца.

Големият ѝ пробив дойде на миналогодишния маратон във Валенсия, където тя записа време от 2:20:48 ч., поставяйки нови рекорди за Финландия и скандинавските страни.

Тя подобри постижението си на 2:20:39 ч. при победата си на маратона в Севиля през февруари, зае шесто място на маратона в Париж през април с време 2:21:35 ч., след което доминира на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026, печелейки с преднина от почти пет минути и рекордно за шампионата време от 2:22:26 ч.

Маратонът в Берлин е бил домакин на повече световни рекорди от всяко друго голямо състезание благодарение на равното и бързо трасе в германската столица. При жените стартовият списък се оглавява от етиопската световна рекордьорка Тигст Асефа (2:11:53 ч.).

Това е още една възможност за намиращата се в отлична форма Вайнио да атакува националния си рекорд и да се доближи до първото си бягане под 2 часа и 20 минути.

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Снимки: Gettyimages

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