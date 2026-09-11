Украйна с чиста победа срещу Северна Македония на ЕвроВолей 2026 в София

Волейболистите от националния отбор на Украйна записаха втора поредна победа на ЕвроВолей 2026 за мъже. Воденият от Раул Лосано тим се наложи чисто над Северна Македония с 3:0 (25:22, 25:22, 25:10) във втората си среща от Група В на турнира, играна този следобед пред едва около 500 зрители в зала "Арена София".

Така украинците са с 2 победи от 2 мача и 6 точки във временното класиране в групата. Северна Македония пък допусна втора поредна загуба и продължава да е без спечелена точка.

Утре (12 септември) Украйна ще играе срещу България, която по-късно тази вечер ще излезе срещу Португалия. Мачът е от 19,00 часа. Следващият двубой в групата за македонците е с настоящия шампион Полша в неделя (13 септември) също от 19,00 часа.

Най-полезен за Украйна бе Олег Плотницкий с 16 точки (7 аса!, 47% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +10), а Евгений Кисилюк добави 14 точки (74% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +10) за победата.

За Северна Македония Никола Гьоргиев и Филип Савовски завършиха с по скромните 8 точки.

УКРАЙНА - СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 3:0 (25:22, 25:22, 25:10)

УКРАЙНА: Юрий Синиця 4, Васил Тупчий 12, Олег Плотницкий 16, Евгений Кисилюк 14, Юрий Семенюк 7, Денис Велецкий 6 - Олександър Бойко-либеро (Сергей Йевстратов, Тимофей Полуян 1, Максим Тонконох, Ярослав Пампушко-либеро)

Старши треньор: РАУЛ ЛОСАНО

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ: Гьорги Гьоргиев 1, Никола Гьоргиев 8, Александър Ляфтов 7, Стоян Илиев 3, Филип Маджунков 4, Филип Савовски 8 - Костадин Рихлиев-либеро (Владо Милев 4, Кристиян Илиев 3, Лука Костик, Тоше Ефремов 1, Давид Стоянов, Филип Йованов-либеро)

Старши треньор: ЙОШКО МИЛЕНКОСКИ.

Снимки: CEV.EU

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